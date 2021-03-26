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"Российские "писатели-призраки" напали на Германию": Spiegel сообщил о хакерской атаке на парламент

26 марта 2021, 18:00  •  81 • Политика
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил о хакерской атаке на парламент ФРГ. Журналисты отметили, что "российские "писатели-призраки" напали на Германию", заразив компьютеры депутатов вирусом.
Хакеры взломали компьютеры семи депутатов Бундестага и 31 депутата региональных парламентов, сообщает издание. Злоумышленники якобы распространили фишинговые электронные письма, которые некоторые депутаты решили прочитать, заразив таким образом свой компьютер.
Примечательно, что жертвами оказались представители правящих партий - ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Произошла ли утечка данных, пока неизвестно.
Der Spiegel утверждает, что за атакой стоит некая хакерская группировка, которую называют Ghostwriters (дословно - "писатели-призраки", так обычно называют литераторов, которые пишут книги и статьи вместо известных, влиятельных людей).
Такое название хакерам дала американская охранная компания FireEye. Она полагает, что "писатели-призраки" связаны в ГРУ и в прошлом уже совершали атаки на западные медиаресурсы. Специалисты FireEye утверждают, что участники группировки якобы взламывали известные новостные сайты и размещали там фейковые новости.
Отметим, что США и Великобритания регулярно говорят о российских хакерах, которые якобы вмешиваются во внутренние процессы западных стран. Доказательств причастности России к кибератакам ещё ни разу никто не предъявил, однако сам факт упоминания хакеров считается на Западе достаточным поводом для того, чтобы вводить против России санкции.

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