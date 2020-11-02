"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну

Такое заявление сделали в воскресенье в посольстве РФ в Ереване. В дипломатическом представительстве опровергли слухи о двух российских пограничниках, которые якобы были убиты на границе с Арменией.

Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам, - пишет посольство в Facebook.





Ранее Telegram-канал "Реалист" сообщил о якобы гибели двух российских пограничников на границе с Арменией. Ответственность за произошедшее он возложил на "бакинско-турецкую клептократию".

Скриншот:Telegram/Переслано из ИА Реалист

Напомним, что в сентябре - октябре резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан регулярно обмениваются ударами. С обеих сторон поступает информация о потерях. Российские власти ранее призвали Ереван и Баку сесть за стол переговоров, однако призывы к миру пока не возымели должного эффекта.