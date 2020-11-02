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"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
02 ноября 2020, 09:00 • 235 • Политика
Российские дипломаты в Ереване разоблачили фейк об убитых русских пограничниках. Недостоверные данные распространил Telegram-канал. Азербайджан начал информационную войну: "Российские пограничники убиты".
Такое заявление сделали в воскресенье в посольстве РФ в Ереване. В дипломатическом представительстве опровергли слухи о двух российских пограничниках, которые якобы были убиты на границе с Арменией.
Ранее Telegram-канал "Реалист" сообщил о якобы гибели двух российских пограничников на границе с Арменией. Ответственность за произошедшее он возложил на "бакинско-турецкую клептократию".
Скриншот:Telegram/Переслано из ИА Реалист
Напомним, что в сентябре - октябре резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан регулярно обмениваются ударами. С обеих сторон поступает информация о потерях. Российские власти ранее призвали Ереван и Баку сесть за стол переговоров, однако призывы к миру пока не возымели должного эффекта.
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