"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии

В российских СМИ появилась информация, будто российские истребители нанесли удар по боевому кораблю Турции в районе порта Ас-Сидр на востоке страны. Как предполагает РИА ФАН, такого рода вбросы, играющие на руку Правительству национального согласия, являются прелюдией для очередной информационной атаки против Ливийской национальной армии.

При этом, полагает The Drive, не исключено, что истребители всё же были, но не российские.

В частности, обращает внимание издание, замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвёртого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 могли быть куплены у Белоруссии.

Причём покупка могла состояться даже не ливийской стороной, а, к примеру, из ОАЭ.

В Belarus Security Blog сначала усомнились в подобном сценарии, но всё же полагают, что эту версию отметать не стоит.

Как говорится в блоге, "не стоит исключать возможности получения [фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифом] Хафтаром авиатехники, закупленной третьей стороной, например, ОАЭ, через белорусских оружейных трейдеров и необязательно в Беларуси".

"Пилоты могут быть частными контракторами, а не официальными военнослужащими", - говорится в сообщении.

Подобную версию в числе других назвал и военный эксперт Юрий Лямин. Он не исключил, что самолёты могли быть закуплены "из резервов какой-нибудь страны Объединёнными Арабскими Эмиратами, а потом переданы Хафтару", передаёт "Лента.ру".