"Российские инженеры чешут голову": Американский журнал поделился фантазиями в статье о суперракете

Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой предположил, что анонсированная президентом Трампом "супер-пупер-ракета" - это AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Сообщается, что она относится к категории гиперзвуковых и является достаточно точной.

В материале сказано, что круговое вероятное отклонение у предшественника этой модели, а именно у AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), аж 10 футов (чуть больше трёх метров). У новинки же всего 14 дюймов (меньше 35 сантиметров).

"Четырнадцать дюймов - это значительное повышение точности, и, вероятно, российские и китайские инженеры чешут голову, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе", - сказано в статье.

В феврале компания Lockheed Martin разместила в Сети снимки гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, которая была презентована как перспективная и супербыстрая. Примерно через три месяца Дональд Трамп заявил, что в США идёт работа над "невероятной" военной техникой. Такого уровня мир ещё не знал. СМИ сразу смекнули, о чём речь, и окрестили разработку "супер-пупер-ракетой". Тогда американский президент объяснил, что следует учитывать противников США, а потому крайне необходимо разрабатывать нечто подобное. Иного выхода просто нет.