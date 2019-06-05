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"Российские агенты подарили Трампу глобус". Делягин раскрыл план нового вброса США о влиянии русских

05 июня 2019, 20:09  •  23 • Политика
Михаил Делягин раскрыл план нового вброса США о влиянии русских. Вся суть в том, что "российские агенты подарили Трампу глобус". И началось...
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился ироничным замечанием о политике США. Экономист и политолог считает, что в условиях, когда Вашингтону не удалось доказать причастность России к вмешательству в выборы США, придется искать новые ходы для провокаций и обвинений. И в этой связи рождается анекдот.
"Намерение Трампа развязать торговую войну с Индией показало, какими будут следующие обвинения в адрес России. Обвинения по поводу того, что мы избрали Трампа, к сожалению или к счастью, провалились. Но теперь нас обвинят в том, что кто-то из российских агентов подарил Трампу глобус. И он узнал о существовании многих стран. Это обошлось России еще дешевле, чем вторжение в США через Facebook".
Напомним, в ходе обсуждения якобы имевшего место вторжения России в выборы США американские представители пытались доказать, что на аудиторию российские агенты влияли именно через Facebook. Задумка не удалась и в этой части.

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