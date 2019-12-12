"Российская угроза": В МИД Франции сделали прогноз для НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сделал заявление о том, что действия России представляют угрозу для стран НАТО. Он сказал: "Совершенно очевидно, что Россия представляет собой угрозу для альянса. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности".

Также Россия может быть опасной для соседних с ней стран, добавил министр. Об этом, по его убеждению, свидетельствует украинский кризис, процитировал его ТАСС.

Также глава МИД Франции заявил о разобщающих альянс действиях союзников. Он сказал: "Мы констатировали, что НАТО находится в состоянии политического замешательства". Жан-Ив Ле Дриан добавил, что среди стран-участниц есть "неуверенность в прочности отношений внутри альянса".