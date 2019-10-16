"Российская подлодка-шпион" оказалась мифом: ВМС Швеции гонялись за "призраком" из-за сломанного буя

Зарубежная пресса пять лет назад взахлеб писала о российской подлодке, тайком проникшей в акваторию соседней страны. Операция поиска велась в южной части Стокгольмского архипелага. Тогда в Министерстве обороны России подчеркнули, что мини-субмарина ВМФ РФ не могла оказаться в данном районе из-за того, что таких судов просто нет в составе отечественного флота.

На поиски таинственной субмарины были брошены все силы и немалые средства в размере двух миллионов евро. Операция продолжалась целую неделю, а затем глава шведского министерства обороны Петер Хультквист сообщил, что у военных появились "очень серьезные факты, подтверждающие наличие в водах Швеции иностранной, предположительно российской, подводной лодки".

И только пять лет спустя настоящую причину былого переполоха раскрыли журналисты издания Svenska Dagbladet. Как выяснилось, вся история началась с того, что во время сканирования в направлении суши шведская подводная лодка искала объекты, которые бы двигались в сторону открытого моря.

Получив неизвестный зашифрованный сигнал, моряки не сразу поняли, что его источник находится в другом направлении. Вот эта запись и сбила с самого начала военных. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с подробностями операции 2014 года.

Как выяснилось, в тот самый день из строя вышел метеорологический буй, находившийся в Балтийском море. Зашифрованный сигнал об этом получило другое устройство, установленное на юге Стокгольмского архипелага. Его-то и перехватили на подводной лодке.