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"Российская подлодка-шпион" оказалась мифом: ВМС Швеции гонялись за "призраком" из-за сломанного буя
16 октября 2019, 22:54 • 23 • В мире
Несколько лет назад все Военно-морские силы Швеции в панике пытались отыскать в территориальных водах страны иностранную лодку-шпиона. Как выяснилось позднее, причиной для проведения грандиозной военной операции стал поломанный метеорологический буй.
Зарубежная пресса пять лет назад взахлеб писала о российской подлодке, тайком проникшей в акваторию соседней страны. Операция поиска велась в южной части Стокгольмского архипелага. Тогда в Министерстве обороны России подчеркнули, что мини-субмарина ВМФ РФ не могла оказаться в данном районе из-за того, что таких судов просто нет в составе отечественного флота.
На поиски таинственной субмарины были брошены все силы и немалые средства в размере двух миллионов евро. Операция продолжалась целую неделю, а затем глава шведского министерства обороны Петер Хультквист сообщил, что у военных появились "очень серьезные факты, подтверждающие наличие в водах Швеции иностранной, предположительно российской, подводной лодки".
И только пять лет спустя настоящую причину былого переполоха раскрыли журналисты издания Svenska Dagbladet. Как выяснилось, вся история началась с того, что во время сканирования в направлении суши шведская подводная лодка искала объекты, которые бы двигались в сторону открытого моря.
Получив неизвестный зашифрованный сигнал, моряки не сразу поняли, что его источник находится в другом направлении. Вот эта запись и сбила с самого начала военных. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с подробностями операции 2014 года.
Как выяснилось, в тот самый день из строя вышел метеорологический буй, находившийся в Балтийском море. Зашифрованный сигнал об этом получило другое устройство, установленное на юге Стокгольмского архипелага. Его-то и перехватили на подводной лодке.
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