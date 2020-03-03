Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во вре...
Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400
Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту»...
Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери бу...
Главная / В мире

"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине

03 марта 2020, 22:35  •  187 • В мире
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Болгарии и Греции. Глава МВД Украины Арсен Аваков, под чьим покровительством находятся большинство добровольческий батальонов, участвующих в силовых операциях в Донбассе, уже назвал это задержание "провокацией со стороны России". Пользователи Сети отнеслись к этому событию иначе: "Ну что же, ответочка. А думал, безнаказанность за убийство прошла", - пишут они в комментариях.
На границе Болгарии и Греции по запросу России задержан экс-командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук, которого обвиняют в организации убийства в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. Как известно, операцию проводили сотрудники Интерпола по запросу российской стороны.
О своём задержании сам Мельничук сообщил в Facebook. По его словам, вместе с ним в отделении полиции находятся его беременная жена и девятимесячный сын. По версии экс-командира "Айдара", за ним "вот-вот приедут российские силовики", чтобы арестовать.
"Для чего мы воевали, чтоб защитить Европу от российской чумы?" - с пафосом вопрошает Мельничук в своей публикации.

Заочно арестован ещё в 2014 году

Санкцию на заочный арест Сергея Мельничука в 2014 году дал Басманный суд российской столицы. По данным Следственного комитета России, Мельничук был организатором убийства российских журналистов.
Отметим, что и сам Мельничук этого не отрицает. Так, в интервью телеканалу BBC в 2015 году он признался в корректировке артиллерийского огня, приведшей к гибели 17 июня 2014 года журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
"Подвиги бойцов батальона "Айдар", созданного бывшим сотником "Евромайдана" Мельничуком в 2014 году, хорошо известны в Европе. О них, к примеру, рассказывалось в докладе международной неправительственной организации Amnesty International. Авторы документа рассказывали о том, что "айдаровцы" имели причастность как к похищениям людей, жестоким пыткам задержанных и даже казням, так и к вымогательствам крупных сумм денег.
"Это не Европа. Здесь немного по-другому… Здесь война. Законы поменялись, порядки упростились… Если захочу, я могу вас прямо сейчас арестовать, надеть мешок на голову и…" - такое заявление Мельничука цитировалось в одном из докладов правозащитников.

"Лично задерживал псковских десантников"

Ранее Сергей Мельничук делился рассказами о своих "подвигах" в эфире украинского телеканала NewsOne. Каратель на полном серьёзе заявил, мол, в Донбассе оказался целью для российской авиации. "Лично меня бомбили! Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел", - сказал Мельничук.
Он добавил, что подорвать его будто бы не смогли, зато сам он в августе 2014 года захватил в плен 55 десантников из русского города Пскова. Свои фантазии Мельничук приукрасил подробностями - мол, среди захваченных были даже двое офицеров.
Среди прочего в рассказе фигурировали русские штурмовики, которые вели огонь по наземным целям, и прикрывающий их военный самолёт, принадлежащий ВВС РФ.

Сможет ли Европа доказать свою демократичность?

Интерпол задержал Мельничука по требованию России в соответствии с ордером, в котором указывается, что он подозревается в убийстве 2 и более человек в 2014 году, а также в организации незаконного вооружённого формирования.
Прежде чем Мельничука передадут компетентным органам России, он предстанет перед судом в стране задержания, в данном случае в Греции, в Салониках. И если каратель сможет доказать, что преследуется "путинским режимом" и является его жертвой, как это в Польше удалось другому преступнику - Мазуру, то никакой выдачи не будет.
На Украине уже прозвучали по этому поводу громкие заявления. К примеру, глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что задержание Мельничука – это "очередная российская провокация".
По его словам, Москва "постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола", преследуя украинцев, которые "боролись с её агрессией по всему миру". Аваков утверждает, что все обвинения в отношении Мельничука "сфабрикованы", поэтому Киев приложит все усилия, чтобы вернуть "невиновного" на родину.
Также глава МВД Украины сообщил, что Интерпол якобы "принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании". В самом Интерполе от комментариев по этому поводу отказались.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
03 марта 2020, 13:35
Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери будут огромными
03 марта 2020, 00:35
Любишь Европу – заставим полюбить ЛГБТ!
03 марта 2020, 07:35
Украинцы готовят массовый Бессмертный полк даже после нападений - Погребинский
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.