"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине

На границе Болгарии и Греции по запросу России задержан экс-командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук, которого обвиняют в организации убийства в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. Как известно, операцию проводили сотрудники Интерпола по запросу российской стороны.

О своём задержании сам Мельничук сообщил в Facebook. По его словам, вместе с ним в отделении полиции находятся его беременная жена и девятимесячный сын. По версии экс-командира "Айдара", за ним "вот-вот приедут российские силовики", чтобы арестовать.

"Для чего мы воевали, чтоб защитить Европу от российской чумы?" - с пафосом вопрошает Мельничук в своей публикации.

Заочно арестован ещё в 2014 году

Санкцию на заочный арест Сергея Мельничука в 2014 году дал Басманный суд российской столицы. По данным Следственного комитета России, Мельничук был организатором убийства российских журналистов.

Отметим, что и сам Мельничук этого не отрицает. Так, в интервью телеканалу BBC в 2015 году он признался в корректировке артиллерийского огня, приведшей к гибели 17 июня 2014 года журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

"Подвиги бойцов батальона "Айдар", созданного бывшим сотником "Евромайдана" Мельничуком в 2014 году, хорошо известны в Европе. О них, к примеру, рассказывалось в докладе международной неправительственной организации Amnesty International. Авторы документа рассказывали о том, что "айдаровцы" имели причастность как к похищениям людей, жестоким пыткам задержанных и даже казням, так и к вымогательствам крупных сумм денег.

"Это не Европа. Здесь немного по-другому… Здесь война. Законы поменялись, порядки упростились… Если захочу, я могу вас прямо сейчас арестовать, надеть мешок на голову и…" - такое заявление Мельничука цитировалось в одном из докладов правозащитников.

"Лично задерживал псковских десантников"

Ранее Сергей Мельничук делился рассказами о своих "подвигах" в эфире украинского телеканала NewsOne. Каратель на полном серьёзе заявил, мол, в Донбассе оказался целью для российской авиации. "Лично меня бомбили! Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел", - сказал Мельничук.

Он добавил, что подорвать его будто бы не смогли, зато сам он в августе 2014 года захватил в плен 55 десантников из русского города Пскова. Свои фантазии Мельничук приукрасил подробностями - мол, среди захваченных были даже двое офицеров.

Среди прочего в рассказе фигурировали русские штурмовики, которые вели огонь по наземным целям, и прикрывающий их военный самолёт, принадлежащий ВВС РФ.

Сможет ли Европа доказать свою демократичность?

Интерпол задержал Мельничука по требованию России в соответствии с ордером, в котором указывается, что он подозревается в убийстве 2 и более человек в 2014 году, а также в организации незаконного вооружённого формирования.

Прежде чем Мельничука передадут компетентным органам России, он предстанет перед судом в стране задержания, в данном случае в Греции, в Салониках. И если каратель сможет доказать, что преследуется "путинским режимом" и является его жертвой, как это в Польше удалось другому преступнику - Мазуру, то никакой выдачи не будет.

На Украине уже прозвучали по этому поводу громкие заявления. К примеру, глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что задержание Мельничука – это "очередная российская провокация".

По его словам, Москва "постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола", преследуя украинцев, которые "боролись с её агрессией по всему миру". Аваков утверждает, что все обвинения в отношении Мельничука "сфабрикованы", поэтому Киев приложит все усилия, чтобы вернуть "невиновного" на родину.

Также глава МВД Украины сообщил, что Интерпол якобы "принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании". В самом Интерполе от комментариев по этому поводу отказались.