Украинский стратег Ижак заявил, что Россия ждёт, когда можно будет присоединить Украину. "Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для её безболезненного "возвращения", - утверждает он.

Россию обвинили в намерении присоединить к себе Украину, когда появится подходящая возможность. С соответствующими заявлениями выступил заведующий отделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Он опубликовал большой материал об отношениях Киева и Москвы в издании "Зеркало недели". При этом "стратег" так и не смог внятно объяснить, зачем России присоединять враждебную к ней Украину.

Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для её безболезненного "возвращения",

- утверждает украинский эксперт.

Напомним, что в Киеве с 2014 года звучат заявления о том, что Россия со дня на день нападёт на Украину и захватит её территории. При этом за минувшие 7 лет страна растеряла всё, что представляло хоть какой-то интерес. А с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2" Незалежная потеряла ещё и стратегическое положение главной страны - транзитёра газа.