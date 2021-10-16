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"Россия ждёт момента": Украинский стратег "раскрыл" план Кремля

16 октября 2021, 19:35  •  203 • Политика
Украинский стратег Ижак заявил, что Россия ждёт, когда можно будет присоединить Украину. "Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для её безболезненного "возвращения", - утверждает он.
Россию обвинили в намерении присоединить к себе Украину, когда появится подходящая возможность. С соответствующими заявлениями выступил заведующий отделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Он опубликовал большой материал об отношениях Киева и Москвы в издании "Зеркало недели". При этом "стратег" так и не смог внятно объяснить, зачем России присоединять враждебную к ней Украину.
Россия соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для её безболезненного "возвращения",
- утверждает украинский эксперт.
Напомним, что в Киеве с 2014 года звучат заявления о том, что Россия со дня на день нападёт на Украину и захватит её территории. При этом за минувшие 7 лет страна растеряла всё, что представляло хоть какой-то интерес. А с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2" Незалежная потеряла ещё и стратегическое положение главной страны - транзитёра газа.

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