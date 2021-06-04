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"Россия завтра нападёт!": Чего больше всего боятся США
04 июня 2021, 12:00 • 192 • Политика
Крупный бизнес всегда лоббирует государственный бюджет в свою пользу. Здесь нет исключений ни в США, ни в России. Именно поэтому в США и существует русофобская повестка. "Россия завтра нападёт!" - основной лозунг, помогающий формировать нужный бюджет.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев на полях Петребургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал интервью Юрию Пронько. В том числе Малофеев говорил о лучшей системе поддержки бизнеса. Когда максимальную поддержку от государства получают малый и средний бизнес. А вот с крупным ведут себя осторожно, даже находясь где-то в конфронтации. Поскольку на самом деле крупный бизнес может купить половину правительства и диктовать целой стране свои правила.
Подобная ситуация складывается по всему миру. И США не стали исключением. Отсюда и повестка в стиле "Россия завтра нападёт!"
Кроме того, Константин Малофеев говорил о сути ПМЭФ-2021, отметив также, что по итогам первого рабочего дня ПМЭФ всеми признано: стенд "Первого русского", откуда в прямой эфир ежедневно выходит Царьград ТВ, - самый красивый.
"Вообще, питерский форум - как Нижегородская ярмарка, описанная Чеховым. Это главное экономическое событие страны. Напомню, изначально форум проводился в Лондоне. Но более 15 лет назад он переехал в Петербург. И это очень важно. Потому что Лондонский форум зародился в 1990-х и демонстрировал полную колониальную зависимость России от Запада", - подчеркнул Малофеев.
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