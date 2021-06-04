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"Россия завтра нападёт!": Чего больше всего боятся США

04 июня 2021, 12:00  •  192 • Политика
Крупный бизнес всегда лоббирует государственный бюджет в свою пользу. Здесь нет исключений ни в США, ни в России. Именно поэтому в США и существует русофобская повестка. "Россия завтра нападёт!" - основной лозунг, помогающий формировать нужный бюджет.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев на полях Петребургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал интервью Юрию Пронько. В том числе Малофеев говорил о лучшей системе поддержки бизнеса. Когда максимальную поддержку от государства получают малый и средний бизнес. А вот с крупным ведут себя осторожно, даже находясь где-то в конфронтации. Поскольку на самом деле крупный бизнес может купить половину правительства и диктовать целой стране свои правила.
Подобная ситуация складывается по всему миру. И США не стали исключением. Отсюда и повестка в стиле "Россия завтра нападёт!"
Крупный бизнес лоббирует государственный бюджет в свою пользу. И ходят, например, представители военно-промышенного комплекса (ВПК), которые кошмарят американское население тем, что Россия завтра нападёт, поэтому дайте больше денег нам. Они уже получат 700 миллиардов долларов. Ходит НАСА, которое убеждает, что на нас упадёт астероид. Финансирует голливудские фильмы об этом, чтоб НАСА дали больше денег. Это всё лоббизм. И это узаконенная коррупция. Коррупция есть везде. Везде бизнес влияет на власть. Для того чтобы власть от бизнеса была независима, особенно от большого бизнеса, она должна вести себя так, как сейчас ведёт себя наша власть, - подчеркнул Малофеев, приведя в пример тезисы вице-премьера Андрея Белоусова, который напомнил промышленникам о сверхприбыли. И эту сверхприбыль придётся вернуть, подчеркнул чиновник.
Кроме того, Константин Малофеев говорил о сути ПМЭФ-2021, отметив также, что по итогам первого рабочего дня ПМЭФ всеми признано: стенд "Первого русского", откуда в прямой эфир ежедневно выходит Царьград ТВ, - самый красивый.
"Вообще, питерский форум - как Нижегородская ярмарка, описанная Чеховым. Это главное экономическое событие страны. Напомню, изначально форум проводился в Лондоне. Но более 15 лет назад он переехал в Петербург. И это очень важно. Потому что Лондонский форум зародился в 1990-х и демонстрировал полную колониальную зависимость России от Запада", - подчеркнул Малофеев.

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