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"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
22 февраля 2022, 04:05 • 185 • Политика
Кандидат исторических наук Антон Бредихин объяснил, какое значение имеет принятое президентом Владимиром Путиным решение о признании независимости республик Донбасса. "Россия защитит", - произнёс эксперт.
По мнению Бредихина, признание Донецкой и Луганской народных республик – одно из самых ожидаемы событий для Донбасса. Люди почти восемь лет ждали, когда это произойдёт.
Благодаря шагу, сделанному властями России, у населения ДНР и ЛНР появился шанс жить в мире и безопасности и понимать, что "в случае чего Россия защитит и дончан, и луганчан", отметил историк.
Он назвал признание независимости данных территорий важным шагом. С находящимися в Москве главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником будут обсуждаться шаги по построению системы безопасности.
Бредихин уверен: население России поддержит решение Владимира Путина, так как именно эти люди сами выбрали его своим президентом. Кроме того, в Госдуме по поводу республик Донбасса консолидированная позиция, пишут "Народные Новости".
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