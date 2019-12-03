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"Россия закрыла Северный морской путь арктическими "Бастионами": Военный эксперт разоблачил Forbes
03 декабря 2019, 11:09 • 278 • Политика
Арктический "Бастион" России закрыл Северный морской путь, рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин в ответ на материал Forbes о "винтажной" защите Арктики.
Американский финансово-экономический журнал Forbes написал, что арктическое побережье России защищают мобильные ракетные комплексы "Рубеж", использующие "винтажные" дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 "Термит". О том, чем на самом деле защищены арктические рубежи России, рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин.
Эксперт напомнил, что на Арктику в настоящее время претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай. Регион является "лакомым кусочком" из-за богатств, сокрытых в его недрах. Также огромные перспективы сулит открытие Северного морского пути. В этой связи России постоянно укрепляет своё присутствие в Арктике, развернув шесть военных баз.
На "входе" и "выходе" из Северного морского пути были созданы автономные жилые городки "Арктический трилистник" и "Северный клевер". В их арсенале сегодня самое современное вооружение и техника, рассказывает эксперт. В качестве примера он приводит мобильные комплексы "Бастион", вооружённые сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс".
При этом сами комплексы находятся в глубине побережья, где их не может достать даже палубная авиация. Вдобавок к этому ракеты "Оникс" практически неразличимы для современных радаров. Снаряды идут всего в нескольких метрах над поверхностью воды и при этом ещё активно маневрируют, меняя направление полёта, запутывая радиолокационные станции противника, рассказывает Дмитрий Литовкин.
В добавок к этому у России имеется патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", который может работать во льдах толщиной более полутора метров, с одинаковой лёгкостью охранять арктические воды, вести конвоирование и буксировку судов‑нарушителей, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить грузы. Также Арктика прикрыта "зонтиком" из С-400 и новейшими радиолокационными станциями (РЛС) типа "Воронеж", которые "подсвечивают" для ЗРК воздушные цели. Кроме того, российские военные освоили применение в Арктическом регионе гиперзвуковых "Кинжалов".
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