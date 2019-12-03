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"Россия закрыла Северный морской путь арктическими "Бастионами": Военный эксперт разоблачил Forbes

03 декабря 2019, 11:09  •  278 • Политика
Арктический "Бастион" России закрыл Северный морской путь, рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин в ответ на материал Forbes о "винтажной" защите Арктики.
Американский финансово-экономический журнал Forbes написал, что арктическое побережье России защищают мобильные ракетные комплексы "Рубеж", использующие "винтажные" дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 "Термит". О том, чем на самом деле защищены арктические рубежи России, рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин.
Эксперт напомнил, что на Арктику в настоящее время претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай. Регион является "лакомым кусочком" из-за богатств, сокрытых в его недрах. Также огромные перспективы сулит открытие Северного морского пути. В этой связи России постоянно укрепляет своё присутствие в Арктике, развернув шесть военных баз.
"Вся эта инфраструктура работает круглогодично. Этот момент - ключевой для Арктики", - поясняет Дмитрий Литовкин.
На "входе" и "выходе" из Северного морского пути были созданы автономные жилые городки "Арктический трилистник" и "Северный клевер". В их арсенале сегодня самое современное вооружение и техника, рассказывает эксперт. В качестве примера он приводит мобильные комплексы "Бастион", вооружённые сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс".
"Достаточно всего двух-трёх ракет, чтобы потопить корабль класса фрегат. Пять "Ониксов" - авианосец", - описывает боевую мощь арктических "Бастионов" военный эксперт.
При этом сами комплексы находятся в глубине побережья, где их не может достать даже палубная авиация. Вдобавок к этому ракеты "Оникс" практически неразличимы для современных радаров. Снаряды идут всего в нескольких метрах над поверхностью воды и при этом ещё активно маневрируют, меняя направление полёта, запутывая радиолокационные станции противника, рассказывает Дмитрий Литовкин.
"В сентябре этого года Минобороны впервые показало, как это выглядит... Поражённая цель находилась на трассе Северного морского пути", - отмечает военный эксперт в своей статье для ТАСС.
В добавок к этому у России имеется патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", который может работать во льдах толщиной более полутора метров, с одинаковой лёгкостью охранять арктические воды, вести конвоирование и буксировку судов‑нарушителей, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить грузы. Также Арктика прикрыта "зонтиком" из С-400 и новейшими радиолокационными станциями (РЛС) типа "Воронеж", которые "подсвечивают" для ЗРК воздушные цели. Кроме того, российские военные освоили применение в Арктическом регионе гиперзвуковых "Кинжалов".

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