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"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
15 февраля 2020, 22:54 • 132 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности несколько заявлений о Крыме. В том числе, как процитировали его в Сети, сказал о своём "предчувствии", что Россия захочет сама отдать эту землю. А ещё заявил о желании провести в октябре 2020 года выборы в Крыму. Владимир Соловьёв парировал это заявление логичным вопросом.
Мюнхенская пресс-конференция оказалась богатой на странные заявления президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. В Сети даже заподозрили, что лидер Незалежной отвечал на вопросы СМИ в неадекватном состоянии.
Так, автор Telegram-канала процитировал ответ Зеленского на вопрос одной из журналисток: "Насколько "временно" оккупирована ваша территория?"
"У меня предчувствие, что Россия захочет сама отдать нам нашу землю", - заявил президент Украины.
В Сети тут же пришли к выводу: "Зеленский что-то покурил перед конференцией в Мюнхене".
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"
Удивил лидер Незалежной и другим заявлением. Он возжелал провести в октябре текущего года выборы, в том числе в Донбассе и в Крыму.
"Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины, - отметил Зеленский. - В том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму".
Это заявление телеведущий Владимир Соловьёв парировал логичным вопросом:
"Удивительный человек, - отметил журналист. - А как Зеленский собирается это делать, он не уточнил?"
Фото: скриншот Telegram-канала "СОЛОВЬЕВ"
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