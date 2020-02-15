"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом

Мюнхенская пресс-конференция оказалась богатой на странные заявления президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. В Сети даже заподозрили, что лидер Незалежной отвечал на вопросы СМИ в неадекватном состоянии.

Так, автор Telegram-канала процитировал ответ Зеленского на вопрос одной из журналисток: "Насколько "временно" оккупирована ваша территория?"

"У меня предчувствие, что Россия захочет сама отдать нам нашу землю", - заявил президент Украины.

В Сети тут же пришли к выводу: "Зеленский что-то покурил перед конференцией в Мюнхене".

Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

Удивил лидер Незалежной и другим заявлением. Он возжелал провести в октябре текущего года выборы, в том числе в Донбассе и в Крыму.

"Наше желание - провести местные выборы на всей территории Украины, - отметил Зеленский. - В том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму".

Это заявление телеведущий Владимир Соловьёв парировал логичным вопросом:

"Удивительный человек, - отметил журналист. - А как Зеленский собирается это делать, он не уточнил?"