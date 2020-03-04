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"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия

04 марта 2020, 20:35  •  81 • Политика
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что в турецких СМИ нарастает истерия. Журналисты пишут о том, что "Россия в прямом смысле вышла на поле боя". Тем временем в самом регионе турецкие военные гибнут один за другим. Военкор Поддубный отметил, что в турецкой армии теперь стресс.
Конфликт в сирийском Идлибе только набирает обороты. Местные боевики бросаются в одну атаку за другой, пытаются устроить провокации, однако, что называется, получают по зубам от сирийских правительственных войск и российских ВКС.
Ситуация обострилась после гибели турецких военных. В стане сирийских боевиков. Как они там оказались? Анкара настаивает, что все были на своих позициях и шлёт угрозы Дамаску.
Однако, несмотря на всю браваду президента Реджепа Тайипа Эрдогана, быстрой и решительной "расправы" не получилось. Зато, если верить военкору "России-24" Евгению Поддубному, в турецкой армии, воюющей сейчас в Идлибе, - стресс.
"Еще два турецких военных погибли. У "второй по силе армии НАТО" стресс, - написал журналист у себя в Telegram-канале. - Ставка на современные технологии без оперативно-тактического искусства - это как будто играть в страйкбол и считать себя очень крутым тяжёлым".
Тем временем в турецких СМИ, как пишет "Дни.ру", нарастает истерия. "Россия в прямом смысле вышла на поле боя", - цитирует издание газету Karar.
И это в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая, напомним, она состоится 5 марта.
Тем временем эксперты считают, что Анкару пора "припереть к стенке" и заставить подписать документ, в котором были бы совершенно чётко прописаны "красные флажки", за которые туркам заходить нельзя. А сам Эрдоган не имеет права ничего диктовать ни сирийской, ни тем более российской армии.
По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, "мы, конечно, не будем в кустах сидеть и смотреть, как наших союзников бьют".
"Сегодня ситуация там дошла до точки кипения. Если сейчас не будут определены или хотя бы скорректированы задачи турецких войск, сирийских войск, российских войск, эта катавасия начнёт развиваться с ещё большей силой", - уверен собеседник Царьграда.

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