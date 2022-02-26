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"Россия выиграет": Президент Болгарии сделал выводы о спецоперации на Украине

26 февраля 2022, 03:10  •  138 • Политика
Президент Болгарии Румен Радев оценил ход спецоперации на Украине и сделал выводы. "Россия выиграет", - заявил он и закрыл небо для русской авиации.
В Варшаве состоялся экстренный саммит лидеров стран "Бухарестской девятки". На брифинге после него Радев сообщил, что политики обсудили многие аспекты кризиса на Украине.
"Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну", - произнёс президент Болгарии.
Он сделал вывод: архитектура безопасности Европы перестала существовать. Теперь властям государств необходимо понять, почему случился коллапс этой системы, выяснить, какие срочные и долговременные меры необходимо принять. По мнению политика, ответственность Европы - перестроить свою систему безопасности.
Министерство транспорта Болгарии проинформировало, что страна запрещает находиться русским самолётам в своём воздушном пространстве и над территориальными водами. Эта мера вступила в силу 26 февраля в 01:00 по московскому времени.

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