"Россия выиграет": Президент Болгарии сделал выводы о спецоперации на Украине

Президент Болгарии Румен Радев оценил ход спецоперации на Украине и сделал выводы. "Россия выиграет", - заявил он и закрыл небо для русской авиации.

В Варшаве состоялся экстренный саммит лидеров стран "Бухарестской девятки". На брифинге после него Радев сообщил, что политики обсудили многие аспекты кризиса на Украине.

"Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну", - произнёс президент Болгарии.

Он сделал вывод: архитектура безопасности Европы перестала существовать. Теперь властям государств необходимо понять, почему случился коллапс этой системы, выяснить, какие срочные и долговременные меры необходимо принять. По мнению политика, ответственность Европы - перестроить свою систему безопасности.

Министерство транспорта Болгарии проинформировало, что страна запрещает находиться русским самолётам в своём воздушном пространстве и над территориальными водами. Эта мера вступила в силу 26 февраля в 01:00 по московскому времени.