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"Россия вот-вот вторгнется": Политолог предупредил США об "очень тонкой грани"
24 ноября 2021, 16:30 • 189 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал вчерашние заявления Госдепа США о готовности противостоять России. Он предупредил американцев о том, что они ходят по "очень тонкой грани". Мирзаян также указал на то, что в случае начала войны с Украиной они обязательно заявят, что конфликт спровоцировала Москва: мол, мы же говорили, что Россия вот-вот вторгнется, началась война - значит, 100% Россия вторглась.
В Госдепе заявили о готовности противостоять России. Представитель ведомства Нед Прайс не стал сдерживаться в оценках и назвал деятельность России "вредительской", а также пообещал, что США будут действовать без колебаний.
По словам американского представителя, Штаты обеспокоены "военной деятельностью" нашей страны у границ с Украиной.
Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнесса Финансового университета при Правительстве России, политолог Геворг Мирзаян убеждён, что всё это не более чем слова.
"Соединённые Штаты не собираются устраивать какую-либо провокацию масштабную на российской границе. По одной простой причине. Они не хотят сдохнуть в ядерной войне", - пояснил Мирзаян в беседе с Царьградом.
Он отметил, что Россия сейчас - это не та Россия, которая была в 90-е годы. И что на масштабные военные провокации возле наших границ Россия будет отвечать Соединённым Штатам прямыми военными действиями. Поэтому американцы ничего провоцировать не собираются.
Однако, продолжил эксперт, при этом им нужно как-то объяснять действия их украинских неумелых партнёров, а по сути, вассалов, которые массово занимаются провокациями на границе. То есть американцы оказались в положении заложников своих собственных схем.
- разъяснил Мирзаян.
С другой стороны, заметил наш собеседник, США не могут бросить этот режим и сказать, что мы его больше не поддерживаем: "Так нельзя. Будет большой скандал внутри США по этому поводу".
"Поэтому американцы пытаются пройти по очень-очень тонкой грани", - предупредил политолог. С одной стороны, они говорят, что, если что-то начнётся, они обязательно защитят Украину. С другой стороны, они пытаются как-то заставить Киев хоть немного снизить уровень эскалации на границе. И при этом ещё пытаются проводить переговоры с Россией, хоть и публично играют роль страны, которая противостоит нам.
- высказал предположение эксперт.
Но если Украина начнёт какие-то акции, а Россия ответит, Америка, конечно же, войска не введёт, уверен Мирзаян, но обязательно использует этот конфликт для новых обвинений в адрес русских: "Ведь мы сто раз говорили о том, что Россия вот-вот вторгнется, началась война - значит, 100% Россия вторглась. Ну, мы же предупреждали об этом".
И тогда они могут ответить России жёсткими санкциями, вплоть до отказа в сертификации "Северного потока - 2", не исключает политолог.
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