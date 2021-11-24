"Россия вот-вот вторгнется": Политолог предупредил США об "очень тонкой грани"

Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал вчерашние заявления Госдепа США о готовности противостоять России. Он предупредил американцев о том, что они ходят по "очень тонкой грани". Мирзаян также указал на то, что в случае начала войны с Украиной они обязательно заявят, что конфликт спровоцировала Москва: мол, мы же говорили, что Россия вот-вот вторгнется, началась война - значит, 100% Россия вторглась.

В Госдепе заявили о готовности противостоять России. Представитель ведомства Нед Прайс не стал сдерживаться в оценках и назвал деятельность России "вредительской", а также пообещал, что США будут действовать без колебаний.

По словам американского представителя, Штаты обеспокоены "военной деятельностью" нашей страны у границ с Украиной.

Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнесса Финансового университета при Правительстве России, политолог Геворг Мирзаян убеждён, что всё это не более чем слова.

"Соединённые Штаты не собираются устраивать какую-либо провокацию масштабную на российской границе. По одной простой причине. Они не хотят сдохнуть в ядерной войне", - пояснил Мирзаян в беседе с Царьградом.

Он отметил, что Россия сейчас - это не та Россия, которая была в 90-е годы. И что на масштабные военные провокации возле наших границ Россия будет отвечать Соединённым Штатам прямыми военными действиями. Поэтому американцы ничего провоцировать не собираются.

Однако, продолжил эксперт, при этом им нужно как-то объяснять действия их украинских неумелых партнёров, а по сути, вассалов, которые массово занимаются провокациями на границе. То есть американцы оказались в положении заложников своих собственных схем.

Они сами вскормили нынешний украинский режим. Они не могут его контролировать, по целому ряду вопросов. Они не могут заставить, например, Зеленского прекратить такую масштабную эскалацию. Ну, невозможно заставить, для Украины это вопрос выживания,

- разъяснил Мирзаян.

С другой стороны, заметил наш собеседник, США не могут бросить этот режим и сказать, что мы его больше не поддерживаем: "Так нельзя. Будет большой скандал внутри США по этому поводу".

"Поэтому американцы пытаются пройти по очень-очень тонкой грани", - предупредил политолог. С одной стороны, они говорят, что, если что-то начнётся, они обязательно защитят Украину. С другой стороны, они пытаются как-то заставить Киев хоть немного снизить уровень эскалации на границе. И при этом ещё пытаются проводить переговоры с Россией, хоть и публично играют роль страны, которая противостоит нам.

В принципе, если войны не будет, американцы из этой игры выйдут победителями. Потому что они скажут, например, что войны не было, потому что Россия не напала. А Россия не напала, потому что она нас испугалась, смотрите, какие мы крутые. Так, нас вот русские боятся, и наши военные гарантии до сих пор работают. Наши военные гарантии спасли Украину от вторжения,

- высказал предположение эксперт.

Но если Украина начнёт какие-то акции, а Россия ответит, Америка, конечно же, войска не введёт, уверен Мирзаян, но обязательно использует этот конфликт для новых обвинений в адрес русских: "Ведь мы сто раз говорили о том, что Россия вот-вот вторгнется, началась война - значит, 100% Россия вторглась. Ну, мы же предупреждали об этом".

И тогда они могут ответить России жёсткими санкциями, вплоть до отказа в сертификации "Северного потока - 2", не исключает политолог.