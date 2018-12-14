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"Россия восстала из пепла": Экс-советник Никсона и Рейгана объяснил, почему США сейчас в кризисе

14 декабря 2018, 06:54  •  192 • Политика
Политик Патрик Бьюкенен, бывший советник трех американских президентов - Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, раскритиковал внутриполитическую ситуацию в США и объяснил, почему Штаты сейчас в неком кризисе. "Россия восстала из пепла", - говорит он, сетуя, что у США так пока не получается.
Он отмечает, мол, давление на сегодняшнего американского лидера Дональда Трампа практически достигло своего пика. Но вместе с этим он задается вопросом, что же подумают все остальные государства, глядя, как "Великая Америка" одержима идеей опорочить еще одного президента?
Свою точку зрения политик изложил в статье, которая была опубликована в журнале The American Conservative. Бьюкенен говорит о том, что сейчас демократия утратила монополию на сильное и процветающее государство. В качестве примера он приводит Россию, которая сумела продемонстрировать, что "разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла". Бьюкенен пишет, что у России получилось, кстати, потребовать к себе должного уважения и преклонения". А вот у США — пока нет. Они пока пребывают в неком кризисе.
"Однако в ближайшие два года мы обречены выслушивать, служит ли взятка за молчание достаточным основанием для импичмента, и в какой именно момент экс-адвокат Трампа Майкл Коэн перестал обсуждать с русскими планы своего босса построить "Башню Трампа" в Москве", - сетует политик.

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