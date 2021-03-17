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"Россия в Сирии себя ведёт как-то не так": Шойгу объяснил стратегию Путина, переигравшего США

17 марта 2021, 10:20  •  234 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу, отвечая на вопрос об отношениях между Россией и США, напомнил о том, как наша страна повела себя в Сирии, удивив весь мир. Напомнил он и о стратегии президента России Владимира Путина по САР, которая помогла в итоге переиграть США и пойти более мирным путём, в который не верил экс-президент Америки Барак Обама. После этого, отметил Шойгу, "начали говорить о том, что "Россия в Сирии себя ведёт как-то не так".
Во время интервью для Tengrinews.kz с министром обороны России Сергеем Шойгу первым же вопросом прозвучало: что сейчас происходит в отношениях между Россией и США? Не секрет, что Соединённые Штаты считают нашу страну своим геополитическим противником.
На это глава Минобороны России отметил, что подобные речи всегда были. Однако, на взгляд Вашингтона, "геополитически всегда раньше на первом месте был международный терроризм". А уже потом шла Россия, Китай или Иран.
И именно в сфере борьбы с терроризмом Россия удивила весь мир. Шойгу напомнил о том, что ранее "в Сирии международный терроризм был, просто на самом верху". Для борьбы с ним была создана международная коалиция, которую возглавили американцы. И вот тут как раз Россия и стала элементом неожиданности.
"Здесь, конечно, произошла некая неожиданность, когда Россия занялась борьбой с терроризмом, международным терроризмом, что называется, не по-детски", - обратил внимание Шойгу.
Он отметил, что постепенно после всего случившегося в республике, после установления мира, "естественно, начали говорить о том, что "Россия в Сирии себя ведёт как-то не так".
Обратил министр внимание и на стратегию, которую предложил президент России Владимир Путин в пику воинственной идее США в период, когда Сирия была ещё "накачана" химоружием.
В тот момент, как напомнил Шойгу, Путин предложил: "Ну зачем наносить удар по стране?"
"Зачем наносить удар? Когда можно договориться. И технологии, оборудование, и это оружие, и его остатки будут переданы и уничтожены мирным путём теми, кто обладает технологиями мирного уничтожения", - продолжил мысль министр обороны России.
Он добавил, что "большие сомнения были тогда", и экс-президент США Барак Обама, свидетелем слов которого стал Шойгу, не поверил: "Вряд ли Асад согласится на такое, но если он согласится, можно было бы это сделать".
Но Россия удивила и тут, по сути, переиграв США в их воинственной стратегии, проделав огромную работу - "красивую операцию по транспортировке, сбору и уничтожению совместными усилиями химического оружия".

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