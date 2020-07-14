|
"Россия в кустах не отсидится": За обострением в Нагорном Карабахе могут стоять США - Баранец
14 июля 2020, 19:00 • 121 • Политика
Обострение в Нагорном Карабахе могли спровоцировать США. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом назвал тактику Америки против России.
По его словам, нынешнее обострение отношений между Арменией и Азербайджаном может быть делом рук США, которые стоят за спиной Баку. Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс.
В этом и заключается тактика США, полагает Баранец. Заставить Россию разрываться сразу на несколько направлений и ухудшить тем самым её экономическое положение, потому что "извините, но снаряды тоже стоят денег".
Некоторые эксперты также не исключают, что конфликт раздувает Турция. Вторжение турецких войск в Нагорный Карабах может укрепить позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, вероятнее всего, в 2023 году пойдёт на перевыборы.
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2020, 14:00
|
10 июля 2020, 03:00
|
08 июля 2020, 21:00
|
11 июля 2020, 00:00
|
11 июля 2020, 13:25
|
08 июля 2020, 07:00
|
12 июля 2020, 16:00