"Россия в кустах не отсидится": За обострением в Нагорном Карабахе могут стоять США - Баранец

По его словам, нынешнее обострение отношений между Арменией и Азербайджаном может быть делом рук США, которые стоят за спиной Баку. Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс.

В этом и заключается тактика США, полагает Баранец. Заставить Россию разрываться сразу на несколько направлений и ухудшить тем самым её экономическое положение, потому что "извините, но снаряды тоже стоят денег".

Таким образом это может быть даже скрытая форма новой стратегии и тактики Запада против России. Стравить ещё две страны, а Россия, конечно, в кустах не отсидится. Очень похоже, что именно по этой схеме и действуют сейчас США, - отметил военный обозреватель.

Некоторые эксперты также не исключают, что конфликт раздувает Турция. Вторжение турецких войск в Нагорный Карабах может укрепить позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, вероятнее всего, в 2023 году пойдёт на перевыборы.