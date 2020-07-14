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"Россия в кустах не отсидится": За обострением в Нагорном Карабахе могут стоять США - Баранец

14 июля 2020, 19:00  •  121 • Политика
Обострение в Нагорном Карабахе могли спровоцировать США. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом назвал тактику Америки против России.
По его словам, нынешнее обострение отношений между Арменией и Азербайджаном может быть делом рук США, которые стоят за спиной Баку. Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс.
В этом и заключается тактика США, полагает Баранец. Заставить Россию разрываться сразу на несколько направлений и ухудшить тем самым её экономическое положение, потому что "извините, но снаряды тоже стоят денег".
Таким образом это может быть даже скрытая форма новой стратегии и тактики Запада против России. Стравить ещё две страны, а Россия, конечно, в кустах не отсидится. Очень похоже, что именно по этой схеме и действуют сейчас США, - отметил военный обозреватель.
Некоторые эксперты также не исключают, что конфликт раздувает Турция. Вторжение турецких войск в Нагорный Карабах может укрепить позиции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, вероятнее всего, в 2023 году пойдёт на перевыборы.

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