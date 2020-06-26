"Россия в кризисе, пора!": Порошенко заговорил о шансе для Крыма

В эфире одной из неофициальных радикально настроенных онлайн-радиостанций лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что Украина получила "уникальный шанс", чтобы "вернуть" себе Крым. Он уверен, что весь мир её в этом поддерживает.

Ситуацию в России Порошенко назвал "глубоким кризисом". По словам экс-лидера Украины, эта ситуация вызвана снижением цен на нефть и падением ВВП на 5%. Крым же он уничижительно назвал "чемоданом без ручки".

"Когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки ", есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма", - сделал громкое заявление Пётр Порошенко.

Украинские политики регулярно делают подобные выпады в сторону России. В их официальных документах Российская Федерация называется не иначе как "страна-агрессор". С завидным постоянством известные украинские деятели предлагают планы по "возвращению оккупированного Крыма".

Крым отделился от Украины по инициативе его жителей. В марте 2014 года 96,77% населения полуострова и 95,6% населения Севастополя на референдуме сказали "да" возвращению в состав России. Москва вновь и вновь подчёркивает, что такое решение было принято демократическим путём, который на 100% соответствует Уставу ООН и международному праву.