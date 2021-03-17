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"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами

17 марта 2021, 05:45  •  28 • Политика
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов выступил с угрожающим в адрес официальной Москвы заявлением: на вооружении Киева есть "непобедимые" ракеты, аналогов которым якобы нет. "Россия уже психует", - уверяет украинцев военный.
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой "уникальной вещью" даже заинтересовались США.
"Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость", - цитирует его украинское издание "Главред".
Эксперт добавил, что испытания показали - точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров.
Он также добавил, что поступление "Нептунов" в ВМС Украины уже заставило "психовать" Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Стоит отметить, что многие российские эксперты не видят ничего сверхуникального в этих украинских ракетах. Отмечается, что такие ракеты довольно легко сбиваются российским вооружением, а кроме того - они еще и довольно устаревшие по меркам современного оружия.

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