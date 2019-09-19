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"Россия уже готова перерисовать карту мира": Глава Пентагона – о "главной угрозе безопасности США"

19 сентября 2019, 04:39  •  85 • В мире
В ближайшей перспективе Россия представляет собой "главную угрозу безопасности США", уверен глава Пентагона. Ситуация с Грузией, Украиной и Крымом говорит о том, что Москва уже готова "перерисовать карту мира, утверждает он.
Об этом Марк Эспер заявил в ходе выступления на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию военно-воздушных сил США. По его мнению, не меньшую опасность представляет собой и Китай, но это пока "в отдаленной перспективе".
По словам министра, две эти державы "размывают" военное преимущество США. Россия и Китай почти достигли "равного статуса". Поэтому Америка должна вернуть "свое доминирование" во всех сферах, а особенно – в военной. Пока же Китай и особенно Россия представляют "угрозу для поддержания нынешнего международного порядка, уверен Эспер.
Россия и Китай за последнее десятилетие успели заметно модернизировать свои вооруженные силы, поэтому Москва и Пекин якобы "стремятся бросить вызов американскому превосходству", расширяя свое влияние в мире.
"Россия остается самым большим вызовом в ближайшей перспективе. Ее нападение на Грузию в 2008 году, аннексия Крыма и продолжающаяся война на территории Украины показывают, что Россия готова перекроить карту мира",- утверждает Марк Эсперт.
В то же время, добавил глава Пентагона, "самым большим конкурентом США" является Китай благодаря его экономическому росту и долгосрочным целям. Пекин, настаивает Эспер, пытается распространить свое экономическое влияния и военное присутствие "по всему миру".

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