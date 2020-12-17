"Россия уже давно не нуждается": Поляки неожиданно поддержали позицию русских по контрсанкциям

Издание Interia рассказало полякам, что в августе 2014 года ЕС ввёл санкции против России, отреагировав на "аннексию Крыма". Москва же в ответ ввела контрсанкции - продовольственное эмбарго. Чуть позже было принято решение уничтожать товары, которые были ввезены на территорию РФ незаконно.

В публикации делается упор на то, что жители России из-за этих политических решений теряют свои деньги, производители завышают цены и так далее.

Жители Польши поддержали позицию России по поводу продления эмбарго на их продовольственные товары. Кто-то написал, что Россия и сама может завалить Европу продуктами. Было высказано мнение, что РФ может абсолютно всем обеспечить себя самостоятельно.

"Россия уже не нуждается в польских яблоках", - отметил anty solidaruch.

"Напишите лучше, сколько мы теряем!" - посоветовал Waclaw.

Пользователь Bary считает, что максимум через десяток лет Россия станет полностью самодостаточной в сельскохозяйственном секторе и даже сможет зарабатывать на излишке своей продукции.

"После того как появились санкции, российские аграрии стали закупать на Западе лучшие посевные и племенные материалы в огромных количествах. Мы возим туда лучшее зерно кукурузы, подсолнечника и других культур, удобрения. Санкции возымели обратный эффект, так оборачивается желание подлизаться к американцам", - отметил он.

Coniejaktak вспомнил сюжет, увиденный прошлой зимой. На экране демонстрировались польские сады и кучи замёрзших яблок под ними. Владелец участка плакал, объясняя, что ему даже собирать эти яблоки невыгодно. Чтобы вырастить этот сад, он потратил все сбережения и взял кредит, а выплачивать теперь его не может.

"Политики устраивают войнушки, потому что им это ничего не стоит, а производители страдают", - поделился мнением о бизнесменах своей страны Coniejaktak.