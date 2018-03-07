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"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
07 марта 2018, 23:54 • 471 • Политика
Новый фильм “Миропорядок 2018”, опубликованный журналистом Владимиром Соловьевым в социальных сетях, вызвал живую дискуссию. Явно заготовленный на предвыборный период, он раскрывает Владимира Путина как выдающегося стратега и политического мыслителя. Обозреватель “Царьграда” внимательно посмотрел ленту
Владимир Путин – незаурядная личность, в этом, пожалуй, нет сомнений ни у кого. Но всегда интересно узнать ответ на вопрос: "Почему?". Какими своими действиями он вписал себя в историю? Лучше всего у главы российского государства получается именно политика, его можно назвать чрезвычайно одаренным в этом вопросе. Это подтверждает его четкое, выверенное понимание того, что и как должно делаться на этом направлении:
В современном мире, пожалуй, больше нет политиков, которые напрямую растворяются в интересах своего народа и государства. Редкое качество, свойственное скорее императорам прошлого, чем правителям наших дней. Именно это и делает Путина сильнейшим мировым политиком. Кроме того, он абсолютно рационален и готов объяснить каждый свой шаг:
"Мы принимали решение по Сирии не потому, что нам хотелось побряцать оружием и показать, какие мы "крутые". Нет, просто мы исходили из реальных данных, которые у нас были, и которые вызывали, мягко говоря, в высшей степени озабоченность. Какие это данные? Две тысячи выходцев с территории Российской Федерации, две с половиной тысячи боевиков там находилось в составе ИГИЛ и "Джебхат-ан-Нусры". Четыре с половиной тысячи выходцев из среднеазиатского региона. У нас с этими странами нет границы, нет визового режима. Они могли свободно к нам проникнуть!"
Другая тема, которую нельзя пропустить, когда мы говорим о Путине-политике, это, безусловно, Украина, Донбасс и события в Крыму. Для многих русских жизнь навсегда разделилась на "до" и "после". Характерно, что блок фильма, посвящённый этой теме, перемежался выдержками из интервью Захара Прилепина, автора и ведущего программы "Чай с Захаром", выходившей в эфире "Царьграда" продолжительное время. Путин в свойственной ему манере рационально объясняет мотивы действий России:
Дальше интервью перенеслось в иную плоскость. Путин предстает уже не просто как политик-реалист, четко осознающий национальные интересы и отстаивающий их твердой рукой, а как политический мыслитель, тонко чувствующий, в какую сторону движется мир:
Парадоксально, но журналист Владимир Соловьев при этом по-прежнему считает, что образ будущего – глобальный, и национальные особенности будут стираться. Он поинтересовался у Путина, не потеряет ли Россия свою идентичность. Глава государства уверен, что это невозможно:
Еще один момент, в котором Путин не согласился с известным телеведущим, это взгляд на историю и ее роль в международной политике. Соловьев заявил, что единственная причина, по которой Гитлер еще не реабилитирован – это Холокост, массовое уничтожение евреев нацистами. Соглашаясь с тем, что Холокост - это трагедия, Владимир Путин предложил не забывать, что от преступлений нацистов пострадали и другие народs, и в первую очередь русский:
При этом Владимир Путин еще раз подчеркнул, что все внешнеполитические усилия нашей страны направлены именно на стабилизацию международной обстановки и недопущение глобального конфликта. Также глава государства обозначил условия, при которых возможно применение ядерного оружия:
Метафизическое понимание России, осознание себя во главе нашей страны, выдает во Владимире Путине не просто русского человека, а человека глубоко верующего. Это не вульгарный патриотизм с местечковым националистическим душком, который мы видим в ряде соседних стран, а глубинное, выработанное в результате продолжительного труда ощущение. Россия – это "Удерживающий ныне", Третий Рим. Нравится это кому-то или нет, но это наша реальность, и она никуда не денется. И очень хорошо, что Путин это понимает. Одной из финальных фраз интервью стало знаменитое высказывание российского генерал-фельдмаршала Христофора Антоновича Миниха, процитированное Путиным: "Один из военно-политических деятелей прошлого, маршал, по-моему, в таком звании он находился. XVIII век. Он как-то сказал: "Россия имеет те неоспоримые преимущества перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует".
Россия управляется Богом. И говорит об этом сам Путин, понимающий, что он, хоть и сильный, но человек. Когда правитель знает, что над ним есть Нечто большее, он вплетает себя в историю в совсем ином качестве.
Афанасьев Андрей
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