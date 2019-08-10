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"Россия укрепила политическую базу": В агентстве Fitch Ratings подняли рейтинг РФ
10 августа 2019, 02:39 • 68 • Политика
В международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings подняли рейтинг РФ. Аналитики признали: "Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу".
Речь идет о долгосрочном рейтинге, который до 9 августа оценивался как BBB- (с минусом), а теперь изменился на ВВВ. Аналитики сочли, что наша страна укрепилась как в политической базе, так и макроэкономике, достигнув стабильности.
"Страна снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям", - добавляют в Fitch. Отмечается, что риск негативных последствий санкций, довлеющий над Россией, также сводится к минимуму благодаря нынешней бюджетной стратегии.
В августе 2018 Fitch заявило, что российская экономика хорошо справилась с санкциями США. Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был подтвержден на инвестиционном уровне BBB- с позитивным прогнозом, напоминают Известия.
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