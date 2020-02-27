"Россия уходит из Крыма, с Курил и из Калининграда": украинский депутат расшифровал план Вакарчука по Донбассу

По словам Бужанского, идеи "Голоса" в вопросе возвращения Донбасса "идеальны".

По идее, как только Москва узнаёт о наличии у Вакарчука плана, то "молча собирает манатки и уходит восвояси".

"Если дело пойдет, можно продлить план дальше", - пишет депутат.

По его мнению, за этим последует уход России из Крыма, с Курил и из Калининграда, в то же время США покинут Сирию, Ирак и Аляску, а Британия - Уэльс и Шотландию. Уйдет и Франция из Эльзаса и Лотарингии, а Израиль из Иудеи.

"Все уходят отовсюду, оставляя планету беспомощную, дрожащую и беззащитную в ожидании грозной поступи "Голоса". "Голос" приходит всюду, идет на выборы везде и набирает 0,5 процента", - продолжил шутить Бужанский.

Завершится план, по его словам, приходом санитаров.

Ранее экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко рассказал об ошибках украинских властей в вопросе Донбасса.