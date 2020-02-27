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"Россия уходит из Крыма, с Курил и из Калининграда": украинский депутат расшифровал план Вакарчука по Донбассу
27 февраля 2020, 21:24 • 48 • Политика
Украинский депутат и блогер Макс Бужанский расшифровал в Telegram план партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" по реинтеграции Донбасса. Политик высмеял идеи коллег, отметив, что по "плану" РФ уходит из Крыма, с Курил и из Калининграда, а США из Сирии, Ирака и Аляски.
По словам Бужанского, идеи "Голоса" в вопросе возвращения Донбасса "идеальны".
По идее, как только Москва узнаёт о наличии у Вакарчука плана, то "молча собирает манатки и уходит восвояси".
"Если дело пойдет, можно продлить план дальше", - пишет депутат.
По его мнению, за этим последует уход России из Крыма, с Курил и из Калининграда, в то же время США покинут Сирию, Ирак и Аляску, а Британия - Уэльс и Шотландию. Уйдет и Франция из Эльзаса и Лотарингии, а Израиль из Иудеи.
"Все уходят отовсюду, оставляя планету беспомощную, дрожащую и беззащитную в ожидании грозной поступи "Голоса". "Голос" приходит всюду, идет на выборы везде и набирает 0,5 процента", - продолжил шутить Бужанский.
Завершится план, по его словам, приходом санитаров.
Ранее экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко рассказал об ошибках украинских властей в вопросе Донбасса.
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