Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так можно и Шотландию присоединить": Сатановский о новом плане Украин...
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Пентагон на фактическое противостояние Турции и России в Идлибе смотрит со сторо...
Коронавирус начал гробить Запад (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Россия уходит из Крыма, с Курил и из Калининграда": украинский депутат расшифровал план Вакарчука по Донбассу

27 февраля 2020, 21:24  •  48 • Политика
Украинский депутат и блогер Макс Бужанский расшифровал в Telegram план партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" по реинтеграции Донбасса. Политик высмеял идеи коллег, отметив, что по "плану" РФ уходит из Крыма, с Курил и из Калининграда, а США из Сирии, Ирака и Аляски.
По словам Бужанского, идеи "Голоса" в вопросе возвращения Донбасса "идеальны".
По идее, как только Москва узнаёт о наличии у Вакарчука плана, то "молча собирает манатки и уходит восвояси".
"Если дело пойдет, можно продлить план дальше", - пишет депутат.
По его мнению, за этим последует уход России из Крыма, с Курил и из Калининграда, в то же время США покинут Сирию, Ирак и Аляску, а Британия - Уэльс и Шотландию. Уйдет и Франция из Эльзаса и Лотарингии, а Израиль из Иудеи.
"Все уходят отовсюду, оставляя планету беспомощную, дрожащую и беззащитную в ожидании грозной поступи "Голоса". "Голос" приходит всюду, идет на выборы везде и набирает 0,5 процента", - продолжил шутить Бужанский.
Завершится план, по его словам, приходом санитаров.
Ранее экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко рассказал об ошибках украинских властей в вопросе Донбасса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 11:39
Русскому языку нашли место в Конституции. Путин одобрил поправку
27 февраля 2020, 01:54
В Госдуме предложили наказание за пропаганду наркотиков в Сети
27 февраля 2020, 18:09
Критикующие поправки в Конституцию иноагенты получили почти 46 млн от зарубежных спонсоров - "АнтиПропаганда"
27 февраля 2020, 21:24
"Ну просто твари": На карнавале в Испании показали нацистов, танцующих под песни Рианны
27 февраля 2020, 01:54
Нелетный отряд: сенаторы отказались ехать в Японию из-за коронавируса
27 февраля 2020, 11:39
Про похищение российских социологов в Ливии сняли фильм: Малькевич поделился деталями кинокартины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.