"Россия угрожает миллионам людей": Британские аналитики устроили панику из-за русских кораблей

Манёвры флота России у берегов Ирландии напугали аналитиков британского издания Daily Express. "Россия угрожает миллионам людей", - пишут они.

Корабли флота России вблизи Ирландии вызвали панику среди аналитиков британского издания Daily Express. Они испугались, что русские хотят обрубить Британии подводные интернет-кабели.

Издание напоминает, что не так давно власти Ирландии признались, что неспособны защитить подводные кабели, проложенные от Соединённых Штатов к Великобритании. Речь идёт о четырёх кабелях из Ирландии в США и о восьми кабелях в Великобританию. Их используют для передачи больших объёмов информации такие компании, как Facebook, Twitter, Amazon и Google. Также кабели используются для обмена информацией между различными финансовыми структурами. Авария на одном из таких кабелей грозит оставить без интернета миллионы людей.

Россия угрожает миллионам людей, разгуливая в ирландских водах,

- пишут аналитики Daily Express.

При этом никаких доказательств, что Россия угрожает этим кабелям, издание по традиции не предоставило. У Запада уже вошло в привычку обвинять Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах.