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"Россия угрожает миллионам людей": Британские аналитики устроили панику из-за русских кораблей

26 ноября 2021, 23:55  •  184 • Политика
Манёвры флота России у берегов Ирландии напугали аналитиков британского издания Daily Express. "Россия угрожает миллионам людей", - пишут они.
Корабли флота России вблизи Ирландии вызвали панику среди аналитиков британского издания Daily Express. Они испугались, что русские хотят обрубить Британии подводные интернет-кабели.
Издание напоминает, что не так давно власти Ирландии признались, что неспособны защитить подводные кабели, проложенные от Соединённых Штатов к Великобритании. Речь идёт о четырёх кабелях из Ирландии в США и о восьми кабелях в Великобританию. Их используют для передачи больших объёмов информации такие компании, как Facebook, Twitter, Amazon и Google. Также кабели используются для обмена информацией между различными финансовыми структурами. Авария на одном из таких кабелей грозит оставить без интернета миллионы людей.
Россия угрожает миллионам людей, разгуливая в ирландских водах,
- пишут аналитики Daily Express.
При этом никаких доказательств, что Россия угрожает этим кабелям, издание по традиции не предоставило. У Запада уже вошло в привычку обвинять Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах.

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