"Россия, ты сдурела": Захар Прилепин заявил о проблеме "самостийных патриотов"

Украинский вопрос - особый во всех отношениях. Даже коронавирус отразился на жителях соседнего государства совершенно уникальным образом - вместо сплочения и желания помочь, обеспокоенности и анализа ситуации мы наблюдали требования не пускать прибывших из Китая своих же сограждан. Об особом пути Украины спрашивал и Царьград. Прилепин ответил, что проблема в "возбуждённой, раздражённой... одичавшей части народа Украины".

Назовём вещи своими именами, эта часть народа Украины по-прежнему диктует позиции для политических элит. Какие-то вещи там априори вслух произносить нельзя. Нельзя называть вещи своими именами. Нельзя предъявлять претензии к собственному населению. Надо всегда немного с ним заигрывать.

Сама структура, выстроенная на Украине - и в обществе, и на уровне государственного управления - болезненна, подчеркнул Прилепин перед интервью в рамках авторской программы "Русская мечта" учредителя Царьграда Константина Малофеева.

"Поэтому риторика политическая одна, а взвинченность и, самое главное - это отсутствие самоиронии, рефлексии у этого народа по поводу того, что он собой являет. Она не просто минимизирована, - продолжил Прилепин. - Я недавно по этому поводу предъявил как раз претензию российской прогрессивной интеллигенции, которая поддерживала в этой взвинченной части украинского народонаселения иллюзию о том, что они самые свободные, самые независимые, самые эстетически полноценные, самые европейские. И у них из-за этого максимально понижено представление о том, что они на самом деле собой являют. Что собой являет их государство, что являет собой общее постмайданное моралите по Украине".

Прилепин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует получить "колоссальное раздражение" в стране. И он опасается этого.

"Он не чувствует себя настолько уверенно, чтобы пойти против этого. Не чувствует. Уровень поддержки его, реальный, который он сам, видимо, осознаёт, не настолько серьёзный. Главное, посмотрите на украинскую интеллигенцию. Даже она не способна сказать по этому поводу, как у нас периодически кричат наши либералы - Россия, ты сошла с ума, Россия, ты сдурела. Хотя совершенно очевидно, что сдурела. Нет, ни за что! Это как обезьяна вывела на поводке гулять человека, вывела гулять украинского президента, украинскую интеллигенцию. И они тихонько на двух, на трёх, на четырёх ногах идут и делают вид, что они послушные", - дополнил образ Захар Прилепин.

Открытым остаётся вопрос, как решать эту проблему. В этой части беседы Прилепин ответа не дал. Более детальный и обстоятельный разговор доступен в выпуске "Русской мечты" с Захаром Прилепиным.