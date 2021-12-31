"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"

Политолог Марат Баширов оценил телефонные переговоры лидеров России и США.

В эти минуты президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден общаются в рамках заявленных договоренностей. Впрочем, о телефонных переговорах лидеров двух стран стало известно буквально накануне. После информации из США беседу подтвердили и в Кремле. Разговор политиков начался в 23.35 по московскому времени.

По мнению политолога Марата Баширова, разговор Путина с Байденом говорит о многом.

"Что-то я не припомню, чтобы Байден или иной Президент США так прямолинейно вмешивались в традиционные сценарии обсуждения системных межгосударственных тем. Обычно нудно и с огромными перерывами совещаются рабочие группы от стран. Потом докладывают главам стран, потом готовят проекты и опять докладывают. А тут Россия ставит в фокус не только свои требования, но и тайминг, торопит. И Байден откликается", - подчеркнул он.

В своем телеграм-канале "Политджойстик" он отмечает, что, вероятно, еще на первой встрече лидеры США и России условились о необходимости задействования нового формата общения. Что, по мнению Баширова, является огромной победой русских.

"Очевидно, на первой встрече Президенты договорились, что такой новый формат должен существовать. И если это верно, то это огромная победа российской стороны. Друзьями Президенты Путин и Байден друг друга, конечно, не назовут, но соавторами новой системы безопасности смогут однозначно", - добавил он.