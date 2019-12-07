"Россия стала помойкой для западных стран": Жириновский обличил Запад. Народ припечатал власть

Ранее Федеральная антимонопольная служба фактически обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt в двойных стандартах. Своё мнение по этому поводу выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества, - отметил он у себя в Twitter и тут же обличил Запад, добавив, что наша страна для него - "люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы".

Парламентарий высказался за прекращение ввоза плохой продукции в нашу страну, требуя от Запада качественных товаров. И поставил условие.

"Хотят торговать с нами - пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят - обойдёмся", - резюмировал Жириновский.

Фото: скриншот twitter/Zhirinovskiy

Под постом некоторые пользователи его поддержали, ратуя за импортозамещение.

"Пора нам для себя всё самим производить, ведь всё для этого есть и рабочих рук хватает! И знак качества возрождать и ГОСТу соответствовать! А кто не соответствует - судить!" - предлагает @laskazki.

"Россия стала помойкой для западных стран", - вторит парламентарию @KranTania.

Обратил внимание народ в Рунете и на тех, кто даёт разрешение на ввоз некачественных товаров.

"Согласие на ввоз товаров из Европы в Россию сомнительного качества дают чиновники из РФ. Их алчность и продажность просто зашкаливает. Ищите, у вас есть на это полномочия", - припечатал власть @igorg2406.

"Что говорить про Запад, мы для своих чиновников - люди непонятно какого сорта", - поддержал пользователя @Ljdow1.

"Мы не люди второго сорта, мы - нищие люди, у которых нет денег на качественные товары и продукты, поэтому везут то, что продаётся, а не то, что будет лежать годами…" - поясняет Senya @33SFL33.