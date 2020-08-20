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"Россия спровоцировала войну". Рассуждения Пашиняна о Карабахе разбили в пух и прах
20 августа 2020, 08:20 • 52 • Политика
Не так давно премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнил о собственных словах по поводу роли России в карабахском конфликте 2016 года. Он тогда заявил, что РФ своими действиями спровоцировала войну, фактически предав союзников. Эти рассуждения в пух и прах разбил бывший глава Армении Серж Саргсян, упрекнув коллегу в невежестве.
Сегодня, 19 августа, экс-президент Армении Серж Саргсян на пресс-конференции в Ереване прокомментировал давнее высказывание Никола Пашиняна о том, что якобы российские власти знали о планах Азербайджана возобновить масштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта.
Серж Саргсян выразил возмущение подобным заявлениям, отметив, что этими словами Пашинян фактически оценил действия России как предательские. Саргсян назвал все рассуждения о "русском следе" в Карабахе "невежеством", добавив, что обвинять своего стратегического партнёра в предательстве просто непозволительно.
Саргсян предупредил Пашиняна, что те словам ещё могут иметь "очень глубокие последствия". Экс-глава Армении напомнил, что Москва сделала очень много для безопасности республики - в частности, безвозмездно поставила в страну больше 50 тысяч тонн военно-технической помощи.
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