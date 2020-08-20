"Россия спровоцировала войну". Рассуждения Пашиняна о Карабахе разбили в пух и прах

Сегодня, 19 августа, экс-президент Армении Серж Саргсян на пресс-конференции в Ереване прокомментировал давнее высказывание Никола Пашиняна о том, что якобы российские власти знали о планах Азербайджана возобновить масштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта.

Серж Саргсян выразил возмущение подобным заявлениям, отметив, что этими словами Пашинян фактически оценил действия России как предательские. Саргсян назвал все рассуждения о "русском следе" в Карабахе "невежеством", добавив, что обвинять своего стратегического партнёра в предательстве просто непозволительно.

Саргсян предупредил Пашиняна, что те словам ещё могут иметь "очень глубокие последствия". Экс-глава Армении напомнил, что Москва сделала очень много для безопасности республики - в частности, безвозмездно поставила в страну больше 50 тысяч тонн военно-технической помощи.