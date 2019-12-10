"Россия справа, слева и везде": Расстановка флагов на саммите "четвёрки" озадачила Сеть

Судя по фотографиям, сделанным в зале Елисейского дворца, где после окончания переговоров будет проходить пресс-конференция, флаги стран - участниц саммита как на сцене, так и в зале расставлены необычным образом, при этом флаг России в обоих случаях оказался с края.

Фотографию с флагами выложил в своём микроблоге в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

"Россия справа, Россия слева, Россия везде", - прокомментировала @MasjanjaPiters1.

"Это знак: Россия окружила остальных", - добавил @LavrovSmoke.

Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175

Как сообщалось ранее, перед заседанием были проведены двусторонние консультации. Путин и Зеленский пообщались напрямую с Меркель и Макроном. Однако, несмотря на прогнозы украинской стороны, президенты России и Украины всё-таки не встретились.

Отметим, что, после того как политики заняли свои места в зале переговоров, прессу попросили удалиться. Начало заседания прошло без протокольных заявлений.