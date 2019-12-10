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"Россия справа, слева и везде": Расстановка флагов на саммите "четвёрки" озадачила Сеть

10 декабря 2019, 02:24  •  51 • Политика
В Париже проходят переговоры лидеров "нормандской четвёрки" - президента РФ Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. На фотографиях с места событий журналисты обратили внимание на расстановку флагов в зале, где должна пройти пресс-конференция по итогам саммита. "Россия справа, слева и везде", - комментируют пользователи Сети.
Судя по фотографиям, сделанным в зале Елисейского дворца, где после окончания переговоров будет проходить пресс-конференция, флаги стран - участниц саммита как на сцене, так и в зале расставлены необычным образом, при этом флаг России в обоих случаях оказался с края.
Фотографию с флагами выложил в своём микроблоге в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
"Россия справа, Россия слева, Россия везде", - прокомментировала @MasjanjaPiters1.
"Это знак: Россия окружила остальных", - добавил @LavrovSmoke.
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Как сообщалось ранее, перед заседанием были проведены двусторонние консультации. Путин и Зеленский пообщались напрямую с Меркель и Макроном. Однако, несмотря на прогнозы украинской стороны, президенты России и Украины всё-таки не встретились.
Отметим, что, после того как политики заняли свои места в зале переговоров, прессу попросили удалиться. Начало заседания прошло без протокольных заявлений.

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