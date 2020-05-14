"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог

Адвокат Виолетта Волкова в своём Twitter обратила внимание на то, что на прилавках магазинов в Риге появились российские шпроты. Латышский политолог Андрей Татарчук в разговоре с Царьградом отметил, что это логичный процесс.

"В бизнесе весь вопрос - вопрос цены. И, конечно, качества. То есть Латвия, конечно, в своё время строилась как территория переработки рыбы. В том числе балтийской кильки, которая называется шпратус. 20 заводов и 80% этих шпрот потребляла Россия. Ну, к сожалению, латвийские политики любят наступать на одни и те же грабли. И половину отрасли сейчас ликвидируют. Осталось 10 заводов. В связи с коронавирусом и в связи с покупками товаров долгого хранения люди просто как бешеные скупали здесь шпроты", - описал ситуацию эксперт.

По словам политолога, у него есть друг, владелец такого рыбного завода, и он рассказывал, что к нему приезжали представители калининградских комбинатов.

"У них качество шпрот соответствует латвийскому. То есть тому качеству, которое создавалось 100 лет. Меня не удивляет эта история шпрот. Шпроты, в общем-то, хороший ликвидный продукт. И, естественно, если Россия может предложить продукцию дешевле, из той же самой балтийской кильки, то почему наши ритейлеры не могут покупать дешёвые и качественные хорошие российские шпроты?" - задал риторический вопрос Татарчук.

Он пояснил, почему большая часть латвийских заводов закрылась. Так, в 2015 году из-за политического обострения, когда Латвия поддержала Украину, последняя в свою очередь начала эту повестку продвигать на линии Европейского Союза, начала поддерживать оппозиционных, "из норы бандеровской" вышедших крымских татар, России это просто надоело, напомнил Татарчук.

"Россия, надо сказать, политически ввела латвийские шпроты, по линии Роспотребнадзора, в санкционный список. Просто расширив санкционный список европейский товаров шпротами. Соответственно, образовалось перепроизводство. Образовались горы просто вот этого неликвидного материала, горы сырья на складах, замороженной вот этой кильки. Год, наверное, пытались как-то это всё оптимизировать, с помощью кредитов, 10 заводов из 20 закрылись. Сейчас вот 10 заводов, которые работают, ну, надо сказать, работают успешно. Частично перешли на производство другой продукции", - рассказал политолог.

К примеру, некоторые предприятия теперь выпускают не только шпроты, но и копчёную сельдь на другие рынки. Два латвийских завода шпрот всё-таки смогли зайти на российский рынок, соблюдая все правила Роспотребнадзора, отметил Татарчук.

"Остальные, к сожалению, лишены российского рынка. Но поставляют, тем не менее, на рынок в Евразийском Союзе, Армении, Белоруссии, там всё-таки едят латвийские шпроты. И ещё раз скажу, что вот за эти пять лет Россия совершила, в общем-то, большое чудо. Россия даже у нас, российские комбинаты, калининградские комбинаты, которые работают с тем же самым сырьём, закупали в Латвии оборудование для своих заводов. То есть приезжали, изучали технологию, там много всяких нюансов", - объяснил политолог.

По словам Татарчука, недавно он дегустировал латвийские и российские шпроты, даже пробовал консервы из Рязани.

"Многие российские производители до сих пор знают, что рижские шпроты - это синоним качества производства. Но тем не менее, в Новгородской области, в Московской области, в той же самой Рязани, делаются шпроты, но на баночках шпрот пишут на латышском языке: "Ригас Шпротес". Рыба сама выловлена в Балтике, может быть, здесь где-нибудь в Финском заливе или под Калининградом, но производство находится в Московской области. Тем не менее пишется по-латышски: "Рижские шпроты в масле". То есть мы провели дегустацию российских, московских, калининградских шпрот. И надо сказать, они заняли второе место", - поделился впечатлениями Татарчук.

Политолог считает, что в крушении бизнеса в Латвии виновата "дрянная политика" - страна находится под внешним управлением, следовательно, закупки ненужного устаревшего оружия XX века сейчас важнее для Риги, чем сохранить собственное производство.

"Ну, к сожалению, внешнее управление разрушило нашу отрасль. Как разрушает сейчас транзит, как разрушает банковскую отрасль. И я боюсь, что если и так дальше пойдёт, Латвия останется просто какой-то такой выжженной землей. На самом деле никому здесь ничего не нужно", - с сожалением заключил Татарчук.