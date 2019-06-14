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"Россия снизила явку на выборы в Европарламент": Брюссель заявил о новом "российском вмешательстве"

14 июня 2019, 18:39  •  30 • Политика
Брюссель выявил "российское вмешательство" в выборы в Европарламент. Москву обвинили в попытке снизить явку на выборы, утверждает газета Financial Times.
Связанные с Россией злоумышленники пытались вмешаться в ход состоявшихся в мае 2019 года выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на отчет экспертов Еврокомиссии.
Издание утверждает, что российские источники при помощи дезинформации якобы предприняли широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить тем самым явку на выборы, а также изменить их предпочтения. При этом, как обычно, эксперты постеснялись назвать, кто эти самые "связанные с Россией злоумышленники".
Зато в так называемом отчёте утверждается, что Россия перешла от масштабных цифровых акций к более локальным, которые сложнее отследить. В частности, заявляется, что распространялись материалы, в которых указывалось на подконтрольность Европарламента группам лоббистов и его бесполезность. Также в них приводились примеры упадка моральных ценностей ЕС и недавний коррупционный скандал в Австрии с участием спецслужб Германии и Испании.
По мнению "экспертов", таким образом Европарламент подвергся "необоснованным нападкам". В этой связи Брюссель намерен ужесточить регуляционные меры в сфере информации. То есть можно ожидать усиления цензуры в соцсетях и интернете и запрет на критику Европарламента, по аналогии с запретом на критику мигрантов.

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