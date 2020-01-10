Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Режим закрытого неба - всего на сутки: Турецкие и немецкие компании возобновили ...
«Могли слить в СМИ»: почему конгресс не знал о ликвидации Сулеймани
Пока вещание на неподконтрольную не налажено
«Потребуются взаимные уступки»: удастся ли установить перемирие в Ливии
Главная / Политика

"Россия сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал": Литовский историк предложил вариант борьбы с Москвой

10 января 2020, 15:39  •  136 • Политика
Литовский историк Альвидас Никжянтайтис считает, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз "Межморье". Он предложил включить в него четыре страны: Литву, Польшу, Украину и Белоруссию. "Россия сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал", - отметил эксперт, предлагая свой вариант борьбы с Москвой.
Как бороться с Россией? Свой вариант предложил литовский историк Альвидас Никжянтайтис. Он считает, что для этого необходим геополитический союз "Межморье", в который бы вошли четыре страны. Это Литва, Польша, Украина и Белоруссия.
Слова историка цитирует Polskie Radio.
Никжянтайтис полагает, что подобный геополитический союз якобы нужен для того, чтобы противостоять российской "агрессии". Под таковой он полагает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, где 98% жителей высказались "за". Однако, на Украине и в странах Запада до сих пор не признают итоги референдума, считая, что Россия "оккупировала" и "аннексировала" полуостров. Того же мнения, судя по его словам, придерживается и литовский историк.
"Россия с аннексией Крыма сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал", - заявил он, предлагая свой вариант борьбы с Москвой.
По словам Никжянтайтиса, "печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на "чёрный день".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
09 января 2020, 23:24
"США может ожидать ещё большая месть": В Иране намекнули, что атака на американскую базу была не последней
09 января 2020, 20:09
Навального оставили без отдыха за границей? "Оппозиционер" может стать невыездным из-за неоплаченного долга
10 января 2020, 12:24
"Депутатов лучше вместе держать в Думе - вреда меньше": Сатановский о "длинных новогодних праздниках"
10 января 2020, 15:39
"Стыдно было слушать": Поклонская завила о проблемах крымчан с получением российского паспорта
10 января 2020, 09:09
Трюдо повторил за Трампом: Канада винит Иран за сбитый украинский самолёт
09 января 2020, 16:54
Иран пожалел США? Американский чиновник рассказал о подсказке авторов "страшной мести"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 09:09
Истребитель с бомбами – странная «модернизация» МиГ-29 ВВС Украины
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В о...
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
09 января 2020, 00:39
Несколько секунд подбирал слова: Сергей Лавров не сразу смог найти характеристику для действий американцев на Ближнем Востоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.