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"Россия сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал": Литовский историк предложил вариант борьбы с Москвой
10 января 2020, 15:39 • 136 • Политика
Литовский историк Альвидас Никжянтайтис считает, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз "Межморье". Он предложил включить в него четыре страны: Литву, Польшу, Украину и Белоруссию. "Россия сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал", - отметил эксперт, предлагая свой вариант борьбы с Москвой.
Как бороться с Россией? Свой вариант предложил литовский историк Альвидас Никжянтайтис. Он считает, что для этого необходим геополитический союз "Межморье", в который бы вошли четыре страны. Это Литва, Польша, Украина и Белоруссия.
Слова историка цитирует Polskie Radio.
Никжянтайтис полагает, что подобный геополитический союз якобы нужен для того, чтобы противостоять российской "агрессии". Под таковой он полагает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, где 98% жителей высказались "за". Однако, на Украине и в странах Запада до сих пор не признают итоги референдума, считая, что Россия "оккупировала" и "аннексировала" полуостров. Того же мнения, судя по его словам, придерживается и литовский историк.
"Россия с аннексией Крыма сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал", - заявил он, предлагая свой вариант борьбы с Москвой.
По словам Никжянтайтиса, "печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на "чёрный день".
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