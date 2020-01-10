"Россия сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал": Литовский историк предложил вариант борьбы с Москвой

Как бороться с Россией? Свой вариант предложил литовский историк Альвидас Никжянтайтис. Он считает, что для этого необходим геополитический союз "Межморье", в который бы вошли четыре страны. Это Литва, Польша, Украина и Белоруссия.

Слова историка цитирует Polskie Radio.

Никжянтайтис полагает, что подобный геополитический союз якобы нужен для того, чтобы противостоять российской "агрессии". Под таковой он полагает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, где 98% жителей высказались "за". Однако, на Украине и в странах Запада до сих пор не признают итоги референдума, считая, что Россия "оккупировала" и "аннексировала" полуостров. Того же мнения, судя по его словам, придерживается и литовский историк.

"Россия с аннексией Крыма сделала то, чего никто в XX и XXI веках не ожидал", - заявил он, предлагая свой вариант борьбы с Москвой.

По словам Никжянтайтиса, "печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на "чёрный день".