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"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
28 августа 2021, 22:00 • 257 • Политика
Болгары посчитали создание фонда поддержки борьбы Украины против России помощью фашистам. "40 миллионов евро за 3 года? Действительно "огромные" средства - Россия сдастся без боя", - отмечают читатели болгарского издания.
США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут фонд для помощи Украине в борьбе с Россией, сообщает болгарское издание News.bg. Читатели в комментариях назвали всё своими именами.
О создании фонда объявило посольство Великобритании на Украине на своей странице в Facebook. В сообщении говорится, что фонд начнёт свою работу уже в декабре этого года, его бюджет на три года составит 35 миллионов фунтов стерлингов, или около 48 миллионов долларов.
В комментариях к статье болгарские читатели выражают недовольство тем, что Запад, по сути, выделяет деньги откровенным фашистам. Также многим показалась смешной сумма, которая должна помочь Украине "победить" Россию.
- пишет читатель под ником Obektiven_29.
- отмечает Pen4o.
- возмущается gdhud.
Напомним, что в России также встретили идею Запада с большой долей иронии и скепсиса. Западным странам предложили вместо фонда для борьбы Украины против России создать фонд помощи жителям Украины.
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