"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной

Болгары посчитали создание фонда поддержки борьбы Украины против России помощью фашистам. "40 миллионов евро за 3 года? Действительно "огромные" средства - Россия сдастся без боя", - отмечают читатели болгарского издания.

США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария создадут фонд для помощи Украине в борьбе с Россией, сообщает болгарское издание News.bg. Читатели в комментариях назвали всё своими именами.

О создании фонда объявило посольство Великобритании на Украине на своей странице в Facebook. В сообщении говорится, что фонд начнёт свою работу уже в декабре этого года, его бюджет на три года составит 35 миллионов фунтов стерлингов, или около 48 миллионов долларов.

В комментариях к статье болгарские читатели выражают недовольство тем, что Запад, по сути, выделяет деньги откровенным фашистам. Также многим показалась смешной сумма, которая должна помочь Украине "победить" Россию.

40 миллионов евро за 3 года? Действительно "огромные" средства - Россия сдастся без боя. Какие только глупости не выдумывают англо-американцы,

- пишет читатель под ником Obektiven_29.

Странное дело. Обычно Запад помогает тем, кто не согласен с диктаторским режимом (жителям Донбасса), а здесь наоборот - помогают фашистскому режиму в их геноциде на Донбассе,

- отмечает Pen4o.

Хватит уже этой Украины! Весь мир на уши поставили из-за того, что русские хотели прекратить платить им за газ,

- возмущается gdhud.

Напомним, что в России также встретили идею Запада с большой долей иронии и скепсиса. Западным странам предложили вместо фонда для борьбы Украины против России создать фонд помощи жителям Украины.