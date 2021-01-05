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"Россия, с новым годом!" Почему националисты атаковали львовскую блогершу Сашу Чистову

05 января 2021, 15:55  •  86 • Украина

"Закрываем 2020 эффектно". Фото - последняя публикация Саши Чистовой в Instagram

В интернете назревает очередной скандал на языковой почве. Националисты обозлились на инстаграм-блогершу со Львова Сашу Чистову после того, как она поздравила россиян с новым годом да еще и на русском языке.

При этом Чистова свободно говорит на украинском, но стала известной как русскоязычная блогерша и поэтому предпочитает русский язык в повседневной жизни.

С наездами в адрес Чистовой выступил националист Сергей Стерненко. Он и другие праворадикалы угрожают проучить девушку за язык общения и не только.


Разбирались в новой атаке радикалов на блогеров.

Из-за чего возник скандал
"Россия, с новым годом вас", - написала в Instagram-сториз Саша Чистова, поздравив своих подписчиков, которые отметили праздник на час раньше.

На слова Чистовой в соцсети обратил внимание радикал Сергей Стерненко, который обвиняется в жестоком убийстве Ивана Кузнецова в Одессе в 2018 году.

"Получите файную инстаблогершу со Львова. 1,5 млн аудитория", - написал в своем Twitter Стерненко, разместив скриншот. При этом он снизил реальное число подписчиков звезды на 400 тысяч.

Под постом 1 января отозвались сторонники Стерненко, которые попытались затравить девушку.

"Потомки освободителей", "файной блогерше пора файно показать, где ее место", "Чистова это дерьмо, по ней только малолетки писяют, а она львовянка, которая не знает украинского языка, типичная российская подстилка для аудитории", - посыпались угрозы в адрес Чистовой.

Что известно про Сашу Чистову?
Инстаграм-модели Саше Чистовой всего 23 года, у нее 1,9 миллионов подписчиков в Instagram и столько же на YouTube, где она откровенно рассказывает о своей жизни. Она родилась и живет во Львове и благодаря соей работе побывала в 23 странах.

Родилась 15 октября 1998 года во Львове. Интересно, что свой канал в YouTube Саша Чистова зарегистрировала, когда училась в 10 классе (в 2016 году), но он не сразу принес известность девушке. Набирать популярность блог начал довольно стремительно только после того, как она начала открыто рассказывать о себе, своей семье и увлечениях.

В своих интервью Чистова признается, что никогда не думала, что это дело станет со временем ее бизнесом, которым она будет зарабатывать себе на жизнь.

Высшее образование она не окончила, зато снялась в видеоклипе "VISLOVO" группы "Время и Стекло".

В 2019 году она стала одной из самых влиятельных блогерш мира и завоевала "Оскар для блогеров" (World Bloggers Awards 2019 в номинации Best Youth Influencer), награждение состоялось в Каннах, во время Международного Каннского фестиваля.

Эта церемония награждения проходила впервые и за ней наблюдали около 100 млн зрителей.

Сейчас Саша Чистова много времени уделяет своим страницам в соцсетях, где количество ее подписчиков растет с каждым днем все больше. По сути, она поместила всю свою жизнь в инстаграм. В Instagram она больше узнает что-то у своей аудитории, на Youtube - больше рассказывает о себе.

Чистова свободно владеет украинским языком, но видео и посты записывает на русском.

"Мои видео на русском. У меня семья общается на русском языке, также училась в русскоязычной школе, как-то так сложилось. Я бы также снимала на английском языке, но мне кажется, что я не владею настолько свободно этим языком", - говорит Саша.

Также стоит отметить, что многие украинские блогеры (особенно из сфер не связанных с политикой) преимущественно используют не украинский, а русский язык, так как позволяет резко увеличить аудиторию за счет русскоязычных пользователей во всех странах мира.

Саша похудела на 14 кг и при росте 173 см сейчас весит около 55 кг ,продолжая следить за своей фигурой.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала про свой опыт отношений с психологическим тираном. Речь шла об участнике проекта "Топ-модель по-украински" Сергее Стоуне, с которым отношения продлились 3 года и который запрещал девушке заниматься любимым делом. Она добавила, что у нее и ее бывшего избранника были очень разные ритмы жизни и мировоззрение.

Девушка отметила, что ее бывшему парню всегда что-то не нравилось и он постоянно ее ревновал. Чистовая считает, что ее главной ошибкой в ​​этих отношениях было то, что она не дала ему понять, что нею нельзя манипулировать.

Она всегда акцентирует внимание на том, как высоко ценит отдачу своих подписчиков, которые и являются источников ее вдохновения. Несмотря на свой ошеломительный успех, она в шутку называет себя социофобом и признается, что совершенно не чувствует себя суперзвездой.

На выпад Стерненко и других националистов она не ответила.

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