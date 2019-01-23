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"Россия решила щёлкнуть японцев по носу в вопросе Курил": Стариков прокомментировал передачу островов
23 января 2019, 01:54 • 25 • В мире
"Каждый гражданин России должен быть уверен: никто и никогда ни пяди российской территории не отдаст", - заявил публицист Николай Стариков. Он уверен, что МИД заявлением о признании итогов Второй мировой войны "щёлкает японцев по носу".
Накануне визита в Россию японского премьера Синдзо Абэ публицист Николай Стариков дал интервью радио "Комсомольская правда", где рассказал о новой жёсткой позиции России по вопросу Курильских островов. Стариков полагает, что "каждый гражданин России должен быть уверен: никто и никогда ни пяди российской территории не отдаст".
"Выступает премьер Японии: "Когда нам передадут часть Курил, мы не будем выселять оттуда русских". А я бы заявил японцам в ответ: "И мы в случае передачи нам острова Хоккайдо гарантируем, что ни один японец не будет оттуда выселен", - заявил в интервью публицист.
11 января МИД России выступил с заявлением, что разговор о передаче островов можно будет вести только при соблюдении определённых условий. Во-первых, Япония признает итоги Второй мировой войны. Во-вторых, признает суверенитет России над Курильскими островами.
"У меня такое ощущение, что своим заявлением наш МИД щелкает японцев по носу", - говорит Стариков, ведь признание суверенитета закрывает вопрос о принадлежности Курильских островов.
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