"Россия решила щёлкнуть японцев по носу в вопросе Курил": Стариков прокомментировал передачу островов

"Каждый гражданин России должен быть уверен: никто и никогда ни пяди российской территории не отдаст", - заявил публицист Николай Стариков. Он уверен, что МИД заявлением о признании итогов Второй мировой войны "щёлкает японцев по носу".

Накануне визита в Россию японского премьера Синдзо Абэ публицист Николай Стариков дал интервью радио "Комсомольская правда", где рассказал о новой жёсткой позиции России по вопросу Курильских островов. Стариков полагает, что "каждый гражданин России должен быть уверен: никто и никогда ни пяди российской территории не отдаст".

"Выступает премьер Японии: "Когда нам передадут часть Курил, мы не будем выселять оттуда русских". А я бы заявил японцам в ответ: "И мы в случае передачи нам острова Хоккайдо гарантируем, что ни один японец не будет оттуда выселен", - заявил в интервью публицист.

11 января МИД России выступил с заявлением, что разговор о передаче островов можно будет вести только при соблюдении определённых условий. Во-первых, Япония признает итоги Второй мировой войны. Во-вторых, признает суверенитет России над Курильскими островами.

"У меня такое ощущение, что своим заявлением наш МИД щелкает японцев по носу", - говорит Стариков, ведь признание суверенитета закрывает вопрос о принадлежности Курильских островов.