"Россия регулярно США по носу щёлкает": Валуев о жёстких мерах Москвы, новогоднем чуде и своих итогах года

Главным политическим событием для Николая Валуева - в прошлом спортсмена, прославленного боксёра - стали санкции Всемирного антидопингового комитета (WADA). Мы уже пережили один этап этого противостояния и теперь вынуждены отражать новые удары. В чем причина этих нападок? Валуев считает, что это вопрос геополитического противостояния. Который мы, к сожалению, можем решать только юридически - инструментарий ограничен.

Это юридический процесс. Мы не можем с вами просто эмоциями руководствоваться. Мы можем сколько угодно и с пониманием относиться к тому, что происходит, определять это и достаточно верно определять. Потому что наблюдаем исключительно политическую историю. Но действовать мы можем только в юридическом поле, не более того.

Сегодня США пытаются бить в разных направлениях, ограничивая Россию. Например, буквально на днях конгресс одобрил крупный пакет антироссийских санкций, которые обязывают президента США ввести санкции против госдолга России. Николай Валуев считает этот план провальным.

"Во-первых, госдолг России не слишком большой. А во-вторых, вот это как раз обоюдоострый процесс, и самим США он не выгоден. Поскольку тех же самых инвесторов в американские бумаги ограничения могут оттолкнуть. Поэтому я со скепсисом отношусь к реальному выполнению этих санкций".

Валуев вообще довольно трезво относится к так называемой санкционной войне, ведь ограничения против России - показатель успешности нашей внешней политики. США понимают, что Москва приобретает всё больший вес и надеется нивелировать этот процесс. И пока Вашингтон предпринимает подчас истеричные меры, России следует продолжить принятый путь, не делая резких движений.

Россия, по крайней мере, на внешнеполитическом поле регулярно США по носу щёлкает. Это не нравится, отсюда и санкции. То есть у нас вариант один. Или отстаивать жёстко свою позицию во всех сферах, тем более, у нас есть такая возможность. А если где-то возможности ограничены, следует попытаться найти пути для отражения атак. И эмоциям тут не место - только спокойная работа.

Пока вокруг бушуют политические страсти, Николай Валуев хотел бы пожелать всем жителям России со страниц Царьграда новогоднего чуда. Это то самое желание, которое он загадал бы Деду Морозу.

"Если уж мы говорим о чуде каком-то, о сказке, дай Бог, чтобы у всех моих соотечественников, у всех жителей России было благополучие. Никто не болел, чтобы мы с вами не наблюдали развития каких-то очередных боевых событий", - пожелал Николай Валуев.

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