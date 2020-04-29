"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ

Глава МИД России Сергей Лавров провёл 28 апреля пресс-конференцию по видеосвязи по итогам переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

Один из корреспондентов, задавая вопрос дипломату, заметил, что в итоговом документе уфимского саммита БРИКС, проходившего еще в 2015 году, упомянута важность противостояния коронавирусам.

То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию? - шуткой ответил Лавров.

Он пояснил, что после вспышек ряда других родственных, но менее сильных инфекций русские специалисты ещё тогда осознали, что коронавирусы могут проявиться снова.

В настоящее же время российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы разработать систему по изготовлению и использованию вакцин против COVID-19, подчеркнул министр.

Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс в прошлом месяце уверял, что спрогнозировал наступление в скором времени масштабной эпидемии в мире ещё в 2015-м. Тем не менее человечество не прислушалось к нему и не успело подготовиться к встрече с инфекцией, сетовал он.