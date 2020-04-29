Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
Главная / Политика

"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ

29 апреля 2020, 00:10  •  87 • Политика
Один из корреспондентов в ходе пресс-конференции с Сергеем Лавровым заметил, что в итоговом документе уфимского саммита БРИКС, проходившего ещё в 2015 году, упомянута важность противостояния коронавирусам. "То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?" - скромно отшутился глава МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров провёл 28 апреля пресс-конференцию по видеосвязи по итогам переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Один из корреспондентов, задавая вопрос дипломату, заметил, что в итоговом документе уфимского саммита БРИКС, проходившего еще в 2015 году, упомянута важность противостояния коронавирусам.
То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию? - шуткой ответил Лавров.
Он пояснил, что после вспышек ряда других родственных, но менее сильных инфекций русские специалисты ещё тогда осознали, что коронавирусы могут проявиться снова.
В настоящее же время российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы разработать систему по изготовлению и использованию вакцин против COVID-19, подчеркнул министр.
Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс в прошлом месяце уверял, что спрогнозировал наступление в скором времени масштабной эпидемии в мире ещё в 2015-м. Тем не менее человечество не прислушалось к нему и не успело подготовиться к встрече с инфекцией, сетовал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог
28 апреля 2020, 22:10
Меркель: снять с России европейские санкции из-за пандемии невозможно
28 апреля 2020, 22:10
Искусственный интеллект начнёт бороться с коронавирусом уже завтра - Собянин
28 апреля 2020, 21:10
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
28 апреля 2020, 22:10
Путин не продлевал изоляционные меры: Политолог призвал "не путать"
28 апреля 2020, 22:10
"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения правительству
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел п...
28 апреля 2020, 22:10
Искусственный интеллект начнёт бороться с коронавирусом уже завтра - Собянин
28 апреля 2020, 23:05
Инопланетный манёвр: почему Пентагон снова поднял тему неопознанных летающих объектов
28 апреля 2020, 22:10
"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения прави...
28 апреля 2020, 23:44
Пусть Зеленский с нами выедет на вызов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2020, 06:10
Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
27 апреля 2020, 09:38
Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
28 апреля 2020, 10:40
«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.