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"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 00:10 • 87 • Политика
Один из корреспондентов в ходе пресс-конференции с Сергеем Лавровым заметил, что в итоговом документе уфимского саммита БРИКС, проходившего ещё в 2015 году, упомянута важность противостояния коронавирусам. "То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?" - скромно отшутился глава МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров провёл 28 апреля пресс-конференцию по видеосвязи по итогам переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Один из корреспондентов, задавая вопрос дипломату, заметил, что в итоговом документе уфимского саммита БРИКС, проходившего еще в 2015 году, упомянута важность противостояния коронавирусам.
Он пояснил, что после вспышек ряда других родственных, но менее сильных инфекций русские специалисты ещё тогда осознали, что коронавирусы могут проявиться снова.
В настоящее же время российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы разработать систему по изготовлению и использованию вакцин против COVID-19, подчеркнул министр.
Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс в прошлом месяце уверял, что спрогнозировал наступление в скором времени масштабной эпидемии в мире ещё в 2015-м. Тем не менее человечество не прислушалось к нему и не успело подготовиться к встрече с инфекцией, сетовал он.
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