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"Россия просит за граждан своей страны": США напомнили о Буте и Ярошенко после призыва о Навальном

28 марта 2021, 15:50  •  68 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Неверов отреагировал на призыв Госдепартамента США оказать медицинскую помощь Навальному. Парламентарий напомнил, что граждане России Виктор Бут и Константин Ярошенко не получают гуманного отношения в тюрьме США.
В США отсутствует реакция на призывы из России о гуманном отношении к осуждённым гражданам Константину Ярошенко и Виктору Буту, подчеркнул глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Так парламентарий отреагировал на призыв Госдепартамента США оказать медицинскую помощь отбывающему наказание в тюрьме Алексею Навальному.
Любому заключённому необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь, будь то Навальный или кто-либо ещё, - передаёт ТАСС слова Сергея Неверова.
Депутат напомнил, что Виктора Бута в американской тюрьме "как в Средневековье заковывают в кандалы", а лётчику Ярошенко сделали операцию без достаточного обезболивания.
Хотя Россия в данном случае просит за граждан своей страны, а не чужой, - подчеркнул Неверов.
Навальный отбывает срок в 2,5 года по делу "Ив Роше" в ИК-2 в Покрове.

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