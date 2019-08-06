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"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
06 августа 2019, 10:54 • 441 • В мире
Военные учения Sea Breeze 2019 в акватории Черного моря оказались не слишком удачными, НАТО даже пришлось менять сценарий, а во всем виновата Россия, которая буквально "прогнала" военных альянса и Украины с Черного моря.
Об этом в беседе с изданием "День" рассказал украинский политолог Михаил Гончар. По его словам, как только Россия заявила о начале плановых учений рядом с Крымом, натовским силам "пришлось отступать", изменив из-за этого сценарий маневров, пишет ФАН.
В то же время Гончар отметил, что "отпор" России самостоятельно никто дать не может, а уж Украина – и подавно.
Напомним, учения НАТО Sea Breeze 2019 проходили в акватории Черного моря с 1 по 12 июля. В маневрах были задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение "опасной идеей".
Российские военные свои плановые учения, участие в которых приняли десять военных кораблей, начали в этом же районе 5 июля. После чего НАТО и Украине и пришлось срочно "менять сценарий" своих маневров, заявив, что "Россия закрыла район плавания". Правда, о каком именно "закрытом районе" шла речь, так и осталось неизвестным.
К слову, снимок с совместных учений Украины и США, на котором запечатлены два корабля - американский раз в 20 больше украинского, - насмешил соцсети и СМИ. Причем не только русские - на курьезное фото обратили внимание сначала китайцы, отметив, что Киев отправил на учения "бронированную рыбацкую лодку".
"Украинский главный корабль сравним с рыбацкой лодкой. Они все еще пытаются напугать Россию?" — заметило китайское издание Sohu.
Фото: Twitter @subb_zzer0
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