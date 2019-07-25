"Россия проглотила Крым": Советник Зеленского переиначил историю и заявил об "автономном полуострове"

Стало известно о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о "национальной автономии" Крыма.

Потураев также добавил, что комитет парламента "по оккупированным территориям" данное предложение полностью поддержал.

"Россия проглотила Крым — независимое государство, оно же было веками независимое, - заявил Потураев в эфире телеканала ATR. - Считать Крым турецкой колонией неправильно".

Кроме того, Потураев тут же представил свою версию истории, выставив Крымское ханство "союзником Украины", передает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Киев предлагает расширить санкции в отношении российских предприятий. Соответствующая инициатива от украинского кабмина будет внесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

Уточняется, что речь идёт о более чем 20 компаниях, которые были задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.

По мнению украинских властей, якобы работа российских компаний "создаёт реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Впрочем, подобные заявления не новы, поскольку Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией, хотя Крым является российским регионом.