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"Россия проглотила Крым": Советник Зеленского переиначил историю и заявил об "автономном полуострове"
25 июля 2019, 09:39 • 93 • Политика
В команде президента Украины Владимира Зеленского переиначили историю и заявили о независимом Крыме. "Россия поглотила Крым", - уверяет советник украинского лидера.
Стало известно о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о "национальной автономии" Крыма.
Потураев также добавил, что комитет парламента "по оккупированным территориям" данное предложение полностью поддержал.
Кроме того, Потураев тут же представил свою версию истории, выставив Крымское ханство "союзником Украины", передает Федеральное агентство новостей.
Ранее сообщалось, что Киев предлагает расширить санкции в отношении российских предприятий. Соответствующая инициатива от украинского кабмина будет внесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
Уточняется, что речь идёт о более чем 20 компаниях, которые были задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым" и добыче углеводородов.
По мнению украинских властей, якобы работа российских компаний "создаёт реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".
Впрочем, подобные заявления не новы, поскольку Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией, хотя Крым является российским регионом.
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