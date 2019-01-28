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"Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться": Соцсети оценили перехват над Балтикой

28 января 2019, 19:54  •  99 • Политика
Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой. "Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться", - иронизируют по поводу случившегося в соцсетях.
Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, сообщает Минобороны России. Действия российских пилотов оценили пользователи соцсетей.
"Не меняет Россия своё поведение. Так и продолжает деструктивно мешать демократии свободно распространяться", - иронизирует "Радио Стыдобы".
"Ай-я-яй! Какие мы нехорошие... Мордора, что с нас взять", - поддерживают шутку пользователи Twitter.
Напомним, что перехват самолёта-разведчика США состоялся в понедельник, 28 января. На видео из кабины пилота Су-27 видно, как американский самолет летит над Балтийским морем, но завидев российский истребитель, резко разворачивается.
Российский Су-27 в небе над Балтикой перехватил американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, вынудив его отдалиться от российской границы, - сообщает Минобороны.
Не меняет Россия своё поведение. Так и продолжает деструктивно мешать демократии свободно распространяться.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 28 января 2019 г.

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