"Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться": Соцсети оценили перехват над Балтикой

Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой. "Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться", - иронизируют по поводу случившегося в соцсетях.

Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, сообщает Минобороны России. Действия российских пилотов оценили пользователи соцсетей.

"Не меняет Россия своё поведение. Так и продолжает деструктивно мешать демократии свободно распространяться", - иронизирует "Радио Стыдобы". "Ай-я-яй! Какие мы нехорошие... Мордора, что с нас взять", - поддерживают шутку пользователи Twitter.

Напомним, что перехват самолёта-разведчика США состоялся в понедельник, 28 января. На видео из кабины пилота Су-27 видно, как американский самолет летит над Балтийским морем, но завидев российский истребитель, резко разворачивается.