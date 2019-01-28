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"Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться": Соцсети оценили перехват над Балтикой
28 января 2019, 19:54 • 99 • Политика
Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой. "Россия продолжает мешать демократии свободно распространяться", - иронизируют по поводу случившегося в соцсетях.
Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, сообщает Минобороны России. Действия российских пилотов оценили пользователи соцсетей.
Напомним, что перехват самолёта-разведчика США состоялся в понедельник, 28 января. На видео из кабины пилота Су-27 видно, как американский самолет летит над Балтийским морем, но завидев российский истребитель, резко разворачивается.
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