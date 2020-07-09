"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом

Введение нового углеродного налога в Европе грозит России огромными убытками, так как добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода. Об этом пишет немецкое издание Die Presse со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG).

Речь идёт о планах чиновников Евросоюза обложить налогоми все товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Проект проталкивают под предлогом борьбы за экологию Европы и улучшение климатического баланса и промышленности. Сбор составит 30 евро за каждую тонну углерода.

Сообщается, что новый европейский налог, если будет принят, сильно ударит по международной торговле. Компании лишатся примерно пятой части своей маржи (разницы между себестоимостью товара и его рыночной ценой). Однако больше всех от налога пострадает Россия, уверены аналитики BCG.

Экспортёры нефти из РФ будут платить больше налогов, чем их арабские коллеги, поскольку добыча чёрного золота в России приводит к большему выбросу углеродов из-за того, что сырьё залегает глубже, - пишет Die Presse.

Добавляется, что это создаст преимущество для Саудовской Аравии на европейском рынке, так как во время добычи энергоресурса страна выбрасывает вдвое меньше углерода. Кроме того, из-за налога могут пострадать импортёры стали из России и Китая. А ЕС и Турция, наоборот, получат преимущество на европейском рынке металлов.

Окончательное решение по налогу пока не принято и ещё только обсуждается в Евросоюзе. Однако, по подсчётам аналитиков, при наихудшем развитии событий после введения налога потери поставщиков к 2030 году составят до 50,6 миллиарда евро.