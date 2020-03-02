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"Россия поставит Вашингтон на путь разоружения": Ядерное оружие США стремительно устаревает - Defense News

02 марта 2020, 13:35  •  90 • Политика
Новые ядерные разработки России вынудят США встать на путь разоружения, пишет американское издание Defense News. "Американское ядерное оружие нуждается в срочной модернизации", - сообщает газета.
Ядерный потенциал США - под угрозой из-за недостаточного финансирования правительством президента Дональда Трампа и новейших разработок России в области ядерного оружия. Об этом пишет американское издание Defense News со ссылкой на главу Стратегического командования США Чеза Ричарда.
Последний выражает серьёзную обеспокоенность тем, что ядерная сфера США получает недостаточное финансирование из бюджета. По мнению главы Стратегического командования США, американское ядерное оружие нуждается в срочной модернизации. В противном случае оно безнадёжно устареет и страна окажется безоружной.
Чез Ричард пояснил, что если не вкладывать в отрасль достаточное количество денег, в итоге США придётся возрождать всю сферу буквально с нуля. Придётся заново создавать необходимую инфраструктуру и обучать необходимых специалистов.
Если США не начнет срочно наращивать ядерный потенциал, то прогрессирующая в этой сфере Россия поставит Вашингтон на путь разоружения, - приводит Nation News слова Ричарда.
Стоит отметить, что на 2021 год Вашингтон выделил 46 миллиардов долларов на ядерную сферу. А в период с 2021 по 2025 годы планируется вложить ещё 87 миллиардов долларов.

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