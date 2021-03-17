"Россия портит всю погоду на планете": Сатановский раскусил "вакцинную" теорию заговора Киева

Политолог Евгений Сатановский раскусил "вакцинную" теорию заговора Киева. Весь сыр-бор из-за AstraZeneca разгорелся не просто так. "Россия портит всю погоду на планете", - отметил эксперт.

Сатановский посвятил новый пост в Telegram-канале "Армагеддоныч" заявлению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Тот считает, что России необходимо было расчистить информационное пространство для своего "Спутника V", поэтому вакцина-конкурент AstraZeneca была дискредитирована.

"То есть не нормальная российская вакцина против проблемной, хоть она и сто раз европейская, напугавшей население Европы, которое жить хочет, а результат войны компроматов. Нормальная такая теория заговора", - подчёркивает политолог.

Он рассуждает, сам ли Ткаченко это всё выдумал или ему кто подсказал. Не исключено, что кураторы из Госдепа. И всё же Сатановский допускает, что когда-нибудь украинский министр скажет "хоть что-то не такое глупое". Шанс крошечный, но есть. Главное, сейчас не спугнуть Ткаченко.

И всё же за этой вакцинной полемикой скрывается гораздо более глубокая проблема.

"Во всём плохом на белом свете виноваты москали и лично Путин. Россия портит всю погоду на планете и портить её будет, пока не укротит страну эту злочинную могучая, непобедимая, лучшая на всём белом свете, процветаюшая и небоблистающая Украина", - с изрядной долей сарказма представляет всю риторику официального Киева автор поста.

Украина уверена в своей победе, так как помощь ей окажут США, Великобритания, Турция, Польша, Литва. Во всяком случае, в Киеве в это верят. И когда России и её "Спутника V" не станет, восторжествует Украина и AstraZeneca с ней.