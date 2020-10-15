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"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
15 октября 2020, 22:55 • 95 • Политика
Политолог Александр Асафов озвучил вероятные последствия выхода России из трёхсторонней группы по расследованию катастрофы MH17. Он заметил, что РФ наконец покидает этот спектакль и что данный шаг не несёт никаких новых рисков для нашей страны. Единственное, чего можно с уверенностью ждать, - очередных беспочвенных обвинений: "Но нас обвинят в любом случае".
Политолог, политический обозреватель Александр Асафов прокомментировал решительное заявление МИД РФ по поводу расследования крушения малайзийского боинга MH17.
В ведомстве сообщили о невозможности участия России в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой. Это объяснили тем, что в июле Амстердам подавал жалобу против Москвы в ЕСПЧ, и тем, что власти Нидерландов не хотят объективного расследования, а просто пытаются беспочвенно повесить всё на РФ.
Асафов заметил, что, учитывая сам характер данного расследования, которое фактически расследованием не является, можно сделать однозначный вывод о том, что для Москвы нет смысла участвовать в этом предприятии.
Он добавил, что для России выход из группы фактически не несёт никаких рисков. Единственное, чего можно в уверенностью ждать, - очередных обвинений в нашу сторону, считает собеседник Царьграда.
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