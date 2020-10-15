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"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы

15 октября 2020, 22:55  •  95 • Политика
Политолог Александр Асафов озвучил вероятные последствия выхода России из трёхсторонней группы по расследованию катастрофы MH17. Он заметил, что РФ наконец покидает этот спектакль и что данный шаг не несёт никаких новых рисков для нашей страны. Единственное, чего можно с уверенностью ждать, - очередных беспочвенных обвинений: "Но нас обвинят в любом случае".
Политолог, политический обозреватель Александр Асафов прокомментировал решительное заявление МИД РФ по поводу расследования крушения малайзийского боинга MH17.
В ведомстве сообщили о невозможности участия России в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой. Это объяснили тем, что в июле Амстердам подавал жалобу против Москвы в ЕСПЧ, и тем, что власти Нидерландов не хотят объективного расследования, а просто пытаются беспочвенно повесить всё на РФ.
Асафов заметил, что, учитывая сам характер данного расследования, которое фактически расследованием не является, можно сделать однозначный вывод о том, что для Москвы нет смысла участвовать в этом предприятии.
Вся эта группа, которая изучает, в основном, различные материалы из интернета, занимается деятельной работой по доказательству "вины" России. То есть по притягиванию за уши этой версии и перевода её в такое уже устойчивое обвинительное заключение. При этом многие свидетели до сих пор не допрошены, не учтено мнение Малайзии, не запрошены необходимые спутниковые материалы, до сих пор нет данных по переговорам диспетчеров, они не опубликованы, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что для России выход из группы фактически не несёт никаких рисков. Единственное, чего можно в уверенностью ждать, - очередных обвинений в нашу сторону, считает собеседник Царьграда.
Но нас в любом случае обвинят, поэтому новых угроз не появляется. Просто мы перестаём участвовать в этом спектакле в роли статиста. Соответственно, нас не интересуют в дальнейшем выводы этой так называемой следственной группы. После вступления в силу изменений Конституции любые её решения не являются для нас юридическим приматом. У нас соблюдено верховенство национального права, поэтому вообще неважно, к каким выводам они там придут в результате своих плодотворных фантазий, - резюмировал Асафов.

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