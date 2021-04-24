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"Россия поглотила": Лукашенко ответил на все подозрения
24 апреля 2021, 17:45 • 179 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чём шла речь во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он заметил, что периодически слышит версии: якобы "Россия поглотила". Президент Белоруссии подчеркнул, что речи о слиянии с нашей страной не было.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чём шла речь во время общения с президентом России Владимиром Путиным, которое прошло на днях в Москве. Он заявил, что часто слышит обвинения в сближении с Россией: якобы есть план слияния двух государств.
"А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Всё, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло", - заявил президент во время поездки в Гомельскую область, пишет агентство БелТА.
По словам Лукашенко, обсуждались вопросы промышленной кооперации, а также сотрудничества в энергетике и медицине, высокотехнологичных областях.
"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырьё - газ, нефть, кооперация", - заметил Лукашенко.
Информацию о том, что якобы обсуждалось слияние двух государств, до этого опровергали в Кремле.
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