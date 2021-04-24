"Россия поглотила": Лукашенко ответил на все подозрения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чём шла речь во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он заметил, что периодически слышит версии: якобы "Россия поглотила". Президент Белоруссии подчеркнул, что речи о слиянии с нашей страной не было.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, о чём шла речь во время общения с президентом России Владимиром Путиным, которое прошло на днях в Москве. Он заявил, что часто слышит обвинения в сближении с Россией: якобы есть план слияния двух государств.

"А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Всё, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло", - заявил президент во время поездки в Гомельскую область, пишет агентство БелТА.

По словам Лукашенко, обсуждались вопросы промышленной кооперации, а также сотрудничества в энергетике и медицине, высокотехнологичных областях.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырьё - газ, нефть, кооперация", - заметил Лукашенко.

Информацию о том, что якобы обсуждалось слияние двух государств, до этого опровергали в Кремле.