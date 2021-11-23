"Россия поднимает Швецию на смех". Политический урок SVT превратили в скандал

Автор SVT настаивает, что "Россия поднимает Швецию на смех". Впрочем, к реальным заявлениям Швеции выводы журналиста Юнаса Ульссона имеют самое отдалённое отношение. Рассказываем, как политический урок превратили в скандал.

Шведское телевидение (SVT) полагает, что напряжение между Россией и Швецией растёт. Такой вывод журналисты сделали после встречи своего министра иностранных дел Анн Линде с нашим главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Казалось бы, за подобным анонсом должен последовать серьёзный анализ заявлений дипломатов. Но авторы мини-расследования вместо анализа предпочли обидеться на шутку посольства России в Стокгольме о Полтавской битве. Впрочем, в каждой шутке есть доля...

В чём шутка?

В Швеции обиделись на едкий комментарий посольства России по поводу заявления шведского министра обороны Петера Хультквиста об отправке военных на Украину. Страну подняли на смех, заявил эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

Речь идёт о словах главы Минобороны Швеции, сказанных им во вторник, 16 ноября. Он пригрозил России, что Швеция отправит свои войска на Украину. Ему незамедлительно ответили в посольстве России.

Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину,

- говорится в заявлении русских дипломатов.

Таким образом Россия поднимает Швецию на смех,

- прокомментировал ответ посольства России шведский эксперт в эфире SVT.

Впрочем, думается, русские дипломаты даже не шутили, а иронизировали и погружали оппонентов в исторический дискурс. Ведь речь идёт о событиях 1709 года. Тогда армия России под предводительством Петра I разгромила под Полтавой войско шведского короля Карла XII. Это стало переломным моментом в Северной войне, которая покончила с доминированием Швеции в Северной Европе. Так стоит ли обижаться на бесплатный урок? Едва ли...

"Russia... Господи, Russia..."

На попытки шведских журналистов выдать желаемое за действительное отвечал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции после беседы с Анн Линде его спросили, готова ли Москва сделать что-то, чтобы добиться симпатий западных стран.

Лавров подчеркнул, что в последнее время у западных коллег стало традицией задавать вопросы, которые подрывают сами основы ОБСЕ. Особенно подобные вопросы удивляют главу МИД России, если их задают представители традиционно нейтральной Швеции. Однако отметим, что попытка поставить дипломата в неудобное положение явно не удалась.

Это же неприлично, - прокомментировал ультимативный вопрос шведского журналиста Сергей Лавров.

Кстати, когда Лавров отвечал на вопрос шведского журналиста, он сделал интересную оговорку - назвал нашу страну Russia, частично повторяя слова своего оппонента и не переключившись на русский.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia... Господи, Russia..." - оговорился Лавров.

Думается, это вкупе с улыбкой министра несколько разрядило обстановку. Кстати говоря, Анн Линде в отличие от коллеги по оборонному ведомству в своих формулировках была сдержаннее. А ещё раньше в статусе действующего председателя ОБСЕ она отметила заслуги России по урегулированию в Нагорном Карабахе.